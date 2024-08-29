В Мінекономіки відповіли, коли в Україні запрацює економічне бронювання

Міністерство економіки України наразі напрацьовує кілька моделей економічного бронювання. Запрацювати воно має у жовтні – листопаді цього року.

Про це заявив представник Мінекономіки на засіданні Комітету з фінансової політики. Він також наголосив, що для запровадження економічного бронювання потрібен певний перехідний період.

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Коли запрацює економічне бронювання

За словами представника Міністерства економіки, за найбільш консервативною методологією економічне бронювання може принести до бюджету близько 40 мільярдів гривень на рік.

Водночас він нагадав, що наразі розглядається кілька моделей економічного бронювання. За прогнозами, економічне бронювання може запрацювати вже в жовтні або листопаді.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також заявив про принцип "воюй або працюй". Передбачають, що ініціатива допоможе вивести ринок праці з тіні, забезпечуючи додаткові ресурси для зміцнення економічної стійкості країни.

До слова, раніше заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко заявила, що додаток "Резерв+" планують перетворити на онлайн-ТЦК. Туди також можуть додати опцію онлайн-рекрутингу для мобілізації у "два кліки".