Коли запрацює електронний кабінет військовозобов'язаного

Напередодні Володимир Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного. Уже відомо, коли його запустять.

Так, раніше в ефірі телемарафону заступника міністра оборони Катерина Черногоренко назвала терміни запуску електронного кабінету військовозобов'язаного, передає 24 Канал.

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Коли запустять електронний кабінет

Ми плануємо на початку другого кварталу запустити таку можливість, як тільки закон набуде чинності. Це достатньо короткий термін, для подібних інструментів можна сказати миттєвий,

— сказала заступниця міністра.

Додала, що в кабінеті військовозобов'язаного буде можливість оновити дані без відвідування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Далі ці дані уже будуть використовувати ТЦК.

Черногоренко також зазначила, що ухвалений Радою законопроєкт №10062 про цифровізацію армії удосконалив взаємодію між реєстрами. Він розширив перелік відомостей про військовозобов'язаних, резервістів і призовників в системі "Оберіг".

Посадовиця наголосила, що це дозволить наповнювати "Оберіг" за спрощеною процедурою без зайвої бюрократії, довідок і ксерокопій.

"Не потрібно буде нести купу документів. Ми зможемо отримувати ці дані в режимі реального часу з інших реєстрів", — заявила заступниця міністра.

До речі, наголосила, що реєстр військовозобов'язаних не буде розміщуватися в хмарних сховищах країн-членів НАТО.

Він розміщений на території України. Це важливо зазначити й сказати, що цей реєстр буде на території України. Він вже розгорнутий, вже працює, вже отримав комплексну систему захисту інформацію,

– підкреслила Черногоренко.

Додала, що також запровадять можливість подати електронну заявку на отримання статусу учасника бойових дій.