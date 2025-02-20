У Росії дуже погана ситуація: Світан спрогнозував, скільки ще триватиме війна

Дональд Трамп озвучив низку критичних заяв щодо України та президента Володимира Зеленського. Ба більше, він звинуватив українського лідера у надмірних витратах на "війну, яку не можна виграти".

Всі заяви Трампа є виключно політичними й не стосуються війни. Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що президент США не є військовим і точно не знає, як вигравати війни.

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Ситуація дуже складна

Україна має всі передумови для того, щоб виграти війну, тоді як Росія на це не здатна. Головною ціллю для росіян було захоплення всієї України, але вже давно зрозуміло, що ворог не має для цього ресурсів. Тож окупанти програють, єдине питання – коли це станеться.

Якщо буде нормальне фінансування, постачання, правильний державний устрій – нам воювати ще 3 – 4 роки. Це з участю американської зброї, тому що половина нашого озброєння, виготовлене у США, або там, де американці були залучені. Тому без Америки ніяк,

– сказав Роман Світан.

Він додав, що саме стільки років знадобиться, щоб витіснити росіян. Один рік піде на звільнення Криму і ще 2 – 3 для Донбасу. Можливості для цього є. Якщо Трамп погодиться допомогати, то зробити це можна ще за його каденцію.

Однак, навіть якщо президент США відійде від України, то технологічні цикли не так легко зупинити. До того ж всі виробники американської зброї – республіканці. Для виробництва озброєння й техніки Україні ще раніше були взяті кредити на десятки мільярдів доларів з розрахунком на 5 – 7 років вперед. Отже, фінансування не зупиниться.

За словами Романа Світана, якщо воювати лише українськими та європейськими силами, то для завершення війни знадобиться вдвічі більше часу. Підтримка Європи нікуди не зникне, бо там розуміють, що поки Україна воює з Росією, доти на них не нападуть.

Навіть якщо доведеться воювати більше часу, все одно Україна може виконати таке завдання. Російська армія буде знищена. У них дуже погана ситуація з розташуванням фронту. Вони "вклинулися" на ділянку, яка притиснута до Азовського моря, "оголивши" напрямок до Москви,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Тому заяви Трампа про те, що Україна нібито не може виграти є не більше, ніж маніпуляцією. Президент США не має базової військової освіти й не розуміє, як побудований фронт.

Нагадаємо, Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського "диктатором без виборів" і сказав, що його рейтинг нібито становить 4%. Насправді опитування підтверджують, що рівень довіри до президента України в декілька разів вищий. Також Трамп додав, що "успішно веде переговори з Росією".