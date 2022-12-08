Коли ЗСУ вийдуть на лінію розмежування 2014 року: Гайдай озвучив свій прогноз
Наші військові мужньо боронять нас та наші землі від російських загарбників. Кожного дня ЗСУ наближують перемогу України.
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай припустив, коли ЗСУ зможуть звільнити наші території від російських загарбників.
Читайте також На деяких напрямках фронту росіяни збільшують темп атак, – ISW
Коли ЗСУ можуть звільнити Луганську область
Гайдай наголосив, що російські окупанти стягнули на Луганщину досить велику кількість сил та інших засобів, тому нашим військовим буде вкрай непросто на цьому напрямку.
Однак він впевнений, що Україна робить все для перемоги.
Я б дуже хотів, щоб ми на Новий рік все ж таки зайшли на Кремінну, до кінця зими можемо вийти на лінію розмежування 2014-го року, а у 2023 році
– звільнити всю Луганську область.
За словами голови обласної військової адміністрації, наші військові керівники набагато розумніші, ніж їхні опоненти з Росії. Він обґрунтував це тим, що російські командири взагалі не думають про своїх солдатів.
Він наголосив, що російських військових "пачками кидають на фронт". Також додав, що на напрямку Кремінної тіла загарбників іноді взагалі не забирають.
Окупанти активізувалися у Луганській області
- Речник Східного угруповання військ України Сергій Череватий 7 грудня заявив, що російські війська готують контрнаступальну операцію на заході Луганської області. Вони діятимуть в напрямку Куп'янська.
- Череватий зазначив, що ЗСУ активно протидіють контратакам росіян в районі Сватового. Зараз ворог тримає оборону в напрямку Куп'янська. Водночас російські мілблогери заявили, що їхні війська вели контратаки по всій лінії фронту Сватове – Кремінна, а також продовжують наступ у напрямку Лиману.
- У Росії кажуть, що українські сили продовжували обмежені спроби прориву на окремих ділянках фронту на Сході України. ЗСУ нібито готуються атакувати російські позиції на лінії Лиман – Периші – Синьківка.
- Гайдай також нещодавно підтвердив, що окупанти стягнули велику кількість своїх військ та техніки в район Сватового та згадав про "нову божевільну ідею контрнаступу на Куп'янськ". Він також розповів, що у росіян практично кожен день відбувається "бавовна" на позиціях.