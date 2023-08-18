ЗСУ цього року будуть на півночі Криму, а потім почекають літаки: військове зведення від Світана

Видання Forbes повідомляє, що ЗСУ готують величезний прорив на Півдні восени. Завдяки цьому наші війська можуть дійти до Азовського узбережжя та зайти на північ Криму.

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан в щоденному військовому зведенні на 24 Каналі розповів, що такий розвиток подій цілком реальний. Тим часом ISW проаналізував значення прориву оборони росіян поблизу Роботиного.

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Прорив на Півдні

Світан зазначив, що після того, як ЗСУ подолають ще кілька кілометрів на Півдні, осіння погода вже не буде на заваді нашим військам. Рухатись до Азовського узбережжя можна й під дощем. Головне нині дійти до залізниці з Волновахи на Токмак і перерізати цей логістичний шлях росіян, щоб вони більше навантажували дорожній.



ЗСУ мають перерізати залізницю Волноваха – Токмак / Скриншот Deep State Map

Крім того, ЗСУ можуть зайти на північ Криму з боку Армянська. Від Дніпра на Херсонщині туди всього 70 кілометрів. Це один танковий перехід. Серйозних оборонних рубежів у росіян там немає. ЗСУ перетнуть кордон Криму ще цього року, а потім почекають на авіацію.

Авіація для України

Льотчик-інструктор зауважив, що нарешті є конкретика щодо літаків. Зокрема, у США заявили, що коли українські пілоти будуть готові, Данія та Нідерланди передадуть нам літаки. Загалом уже першу партію F-16 ЗСУ можуть отримати ще в цьому році.

Зокрема, якщо навчання наших пілотів розпочнеться у вересні, то вже до грудня наші льотчики освоять ці машини. Загалом ми можемо отримати до 100 літаків. Буде дуже добре, якщо першу партію ми дійсно отримаємо ще цього року, а вже наступні – в І кварталі наступного року.

Військове зведення від Світана: дивіться відео

Чергова атака БпЛА на Москву

Російська столиця зазнала чергової атаки БпЛА. Полковник запасу ЗСУ сказав, що дрони, звісно, збивають. Однак Москва – величезне місто, прикрити його повністю від БпЛА неможливо. Хіба на 30% – 40%. Утім там з'являється більша кількість ЗРК і мобільні групи.

Утім небезпека для москвичів полягає саме в роботі їхнього ППО. Російська війська намагаючись урятувати столицю запускають протиракети абияк і вони можуть упасти на житлові будинки, торгові центри тощо. Зокрема, той ЗРК, що стоїть у центрі Москви, своїми протиракетами здатен знищити кілька будівель у місті.

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