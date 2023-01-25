Якщо ми досягнемо Енгельса, ми досягнемо Кремля, – ГУР
Росіянам рано чи пізно доведеться нарешті збагнути, що на території Росії не залишиться безпечних для них місць. Особливо це стосується населених пунктів, де розташовані військові об'єкти ворога.
На цьому під час інтерв'ю натякнув заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький. Він спробував пояснити, на якій відстані від України на росіян очікує небезпека та "бавовна".
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Усе залежить від критичних цілей
За словами Скібіцького, мовиться не так про відстань. Тут радше слід розуміти про те, наскільки гіпотетичні цілі критичні для Росії. Цими словами він вкотре нагадав про те, що Україна, якщо й атакує, то винятково військові об'єкти.
Щоб краще пояснити, що він має на увазі, заступник глави ГУР вирішив пригадати статистику ракетних ударів. Просто освіжити у пам'яті, звідки Україну атакують російські військові.
Якщо повітряного базування, то це територія Росії. Якщо "Іскандери", то це або тимчасово окуповані території, або ближче до нашого кордону. С-400, С-300 з тієї ж Росії,
– наголосив він.
Ведуча Наталка Мосейчук зауважила, що ППО Росія чомусь розставила не навколо Енгельса, а – Кремля. Це й підважив Вадим Скібіцький. Він підкреслив, що це свідчить про одне: "досягнемо Енгельса – досягнемо й до Кремля".
Про що напередодні попередили у розвідці
- Вадим Скібіцький також розповів, що Росія на початку весни може розпочати масштабний наступ на Півдні. Водночас усе може залежати від ситуації на Донецькому та Луганському напрямках.
- Він поспішив заспокоїти людей. Заступник глави ГУР МО підкреслив, що відомству відоме угруповання ворога, його склад, а також озброєння. Також наявна інформація про те, в яких населених пунктах окупанти стоять.
- Крім того, він зауважив, що незабаром слід очікувати на активні бойові дії. Їх ми будемо фіксувати на Донецькому та Луганському напрямках. Власне, відсилання до можливого наступу на Півдні. Адже першочергове завдання ворога – взяти під контроль весь Донбас. Воно стоїть перед Герасимовим.
- Поділився він міркуваннями і щодо можливого застосування ядерної зброї. За словами Скібіцького, це питання уже не нависає так, як восени. Посприяла цьому також реакція міжнародної спільноти, яка попередила Кремль про неминучі наслідки.