Піонтковський припустив, коли ЗСУ звільнять Херсон та впаде росія

Вже зовсім скоро Збройні Сили України звільнять Херсон. А після цього почнеться поступове падіння росії.

Такий прогноз в ефірі 24 каналу розповів російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський. Він переконаний, що, як тільки Збройні Сили звільнять Херсон від окупантів, в росії одразу почнеться падіння.

До теми Путін застрелиться або його приберуть після звільнення Херсона, – Піонтковський

В путіна не вистачає військових

За словами Піонтковського, путіну не вистачає "гарматного м'яса" для проведення подальших наступальних операцій. Зараз він хоче взяти Слов'янськ, але в нього банально немає такого ресурсу.

Для цього йому не вистачає резервів. Резерви – це не просто кримінальні елементи та непідготовлені призовники, – зазначив Андрій Піонтковський.

Щоб вирішити цю проблему, путіну необхідно провести мобілізацію. Але він не може цього зробити. Місцеве населення росії хоч і підтримує "царя", але взагалі не готове йти за нього воювати.

Піонтковський наголошує, що добровільно йдуть на загарбницьку війну лише повністю відбиті люди на кшталт гіркіна або ж представники депресивних районів. З таких людей не отримаєш мільйонну армію, яка здатна довго просуватися вперед.

На думку Піонтковського, зовсім скоро росія зазнає краху у війні проти України. Все почнеться зі звільнення Херсона.

Виходу в росії немає. У другій половині серпня буде звільнений Херсон. І ми побачимо дуже болючий, драматичний, але надзвичайно повчальний період третього падіння російської імперії, – вважає Піонтковський.

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Нагадаємо, тимчасовий виконувач обов'язків голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій закликав всіх мешканців Херсонщини евакуюватися. Це допоможе українським захисникам значно швидше звільнити тимчасово окуповану Херсонщину. Адже російські загарбники можуть прикриватися мирним населенням.