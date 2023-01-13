Голова ОВА відповів, коли ЗСУ можуть зайти в Луганськ
Хтось хоче прокинутися завтра і почути оголошення про деокупацію Кремінної. Але наша головна мета – щоб деокупація пройшла з мінімальними втратами.
Про це в ефірі 24 Каналу заявив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Чиновник сподівається, що українська армія звільнить Луганськ вже цього року.
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Щоб не як росіяни
“Я спілкуюсь з нашими солдатами, розвідниками, танкістами, представниками ЗСУ, нацгвардійцями чи прикордонниками. Для нас головне, щоб ми проводили деокупацію не таким чином, як це роблять росіяни, наступаючи на українські міста”, – поділився Гайдай.
Чиновник вважає, що українській армії не потрібна тактика, як у росіян під Соледаром, де втрати сягають десятків тисяч.
У нас не 140-мільйонна країна, для нас кожен боєць – це герой. Без перебільшень,
– заявив Гайдай.
Коли звільнять Луганськ: дивитися відео
Воюють в пекельних умовах
За словами керівника ОВА, солдати на передовій стоять та просуваються в пекельних умовах. Ще кілька місяців тому були у болоті, під дощем, при температурі 1 – 2 градуси тепла, з обмороженими кінцівками. Коли ж Гайдай востаннє відвідував передову, було -15 градусів морозу.
Нехай буде спланована операція, і вона проходитиме тиждень, два чи три, але врешті-решт ми отримаємо свій результат. Чи ми візьмемо цілу бригаду, половину покладемо, але завтра ми обов’язково деокупуємо якийсь населений пункт,
– порівняв Сергій Гайдай.
Чиновник впевнений, що Луганщину буде звільнено вже цього року, але бажає, щоб це було своєчасно.
Що відбувається на Луганщині: важливі новини
- У Луганській області ситуація на фронті важка, окупанти намагаються захопити Білогорівку та втримати Кремінну. Майже всі будинки у навколишніх населених пунктах зайняті російськими військовими.
- Луганщина стала першою областю України, де повністю ліквідували електротранспорт. Трамваї у Луганську окупанти знищили ще 2014 року. В 2023 році добили останній тролейбус, що зберігся в області – в окупованому Сорокиному.
- Український однострій піксель почали використовувати штурмові загони російських військ на напрямку Кремінної. До того ж загарбники можуть планувати операції під чужим прапором для дискредитації ЗСУ.