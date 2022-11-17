Крим повернеться до України швидше, ніж Донбас, – Яковина

17 листопада 2022 , 21:50
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Кожне місце, де в окупантів порушена логістика, стане ціллю ЗСУ. Наразі такою точкою є Крим.

Відтак півострів може повернутися під контроль України швидше, ніж очікувалося. Про це 24 каналу сказав російський опозиційний журналіст, міжнародний оглядач Іван Яковина.

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Кримському угрупуванню доведеться робити "жест доброї волі"

За словами міжнародного оглядача, росіяни у Криму мають певні складнощі з основними транспортними артеріями. Так, Керчинський міст у повну силу не працює. Там функціонує лише одна автомобільна та одна залізнична смуга. Окрім цього, порушена логістика у Приазов'ї. Окупанти могли б розраховувати на одну залізну дорогу, проте вона прострілюється українською артилерією.

Я думаю, що Крим повернеться під український суверенітет раніше, аніж Донбас. На Донбасі військові позиції росіян сильніші, ніж в Криму,
– говорить Яковина.

Російський опозиційний журналіст наголошує: якщо Керченський міст припинить свою роботу, півострів буде повністю відрізаний від Краснодарського краю. У такому випадку російському угрупуванню доведеться просто здаватися, здійснювати "жест доброї волі" або "перегрупування".

"Крим буде повністю позбавлений постачання – не буде ані палива, ані снарядів, ані їжі. Нічого", – акцентував Яковина.

Натомість на Донбасі, зауважує він, у росіян з логістикою усе добре. Там багато і залізних, і шосейних доріг, складів, промислових підприємств – усе те, що необхідне для підтримання армії у належній формі.

До Криму веде дві дороги – Керченський міст та траса через перешийок. Як стверджує журналіст, їх дуже просто перерізати.

"Крим справді перетвориться на острів, після чого російським солдатам та офіцерам, які перебуватимуть там, доведеться здаватися", – підсумував Іван Яковина.

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Автор: Катерина Сердюк