Коли буде наступний бій Ломаченка: відома дата

Український боксер, чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко, який напередодні здолав у поєдинку венесуельця Хорхе Лінареса, проведе свій наступний бій 25 серпня 2018 року.

Про це заявив промоутер українського спортсмена Боб Арум, повідомляє Fight TV Hub.

Зазначимо, що Василь Ломаченко став новим чемпіоном світу з боксу за версією WBA в легкій вазі, здолавши у 10 раунді технічним нокаутом Хорхе Лінареса.

Подивимося, який бій буде наступним. 25 серпня – це точно, його батько підтвердив дату. Наступного тижня поговоримо про суперника. Бій з Раймундо Бельтраном можливий, але спочатку ми обговоримо це з командою Ломаченка,

– розповів Арум.

Читайте також: Відео бою Ломаченко – Лінарес

Дивіться відео, на якому Арум анонсує наступний бій Ломаченка: