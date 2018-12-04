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      Коли лазерна епіляція може бути шкідливою: плюси та мінуси цього методу видалення волосся

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      Протипоказання лазерної епіляції
      Протипоказання лазерної епіляції / 24 канал

      Сучасні люди постійно борються з волоссям, нині існує безліч способів це зробити – бритва, воскова депіляція, шугарінг, лазерна епіляція. Тисячі жінок вже оцінили переваги останньої методики. Але не всі здогадуються, що лазерна епіляція може бути небезпечною.

      Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила провідний дерматовенеролог Медичного центру Medicover Ярина Зайченко.

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      Лазерна епіляція – найбільш популярний метод видалення волосся на сьогоднішній день. Принципом дії даного виду епіляції є руйнування, лазерним променем, волосяного фолікула. Цей метод дозволяє позбутися зайвого волосся. Кратність процедур в середньому становить 6-8 разів. Звичайно, що існують покази, протипокази та певні застереження під час проведення процедур та в періоді до і після. 

      Лазерна епіляція
      Лазерна епіляція має багато протипоказань 

      Проте, слід зазначити, що перед процедурами потрібно проконсультуватися у спеціаліста та проговорити і відмітити певні нюанси.

      Плюсами цієї процедури є повне позбавлення небажаного волосся, ефективно допомагає при проблемі врослого волосся. У порівнянні з іншими методиками, лазерна епіляціє вважається менш болючішою.

      Рекомендації спеціаліста перед початком процедур, полягають у застереженні щодо сонячного опромінення. Не можна засмагати на сонці чи соляріях 2 тижні до сеансу процедури та 3 тижні після. Добу до і після проведення процедури не приймати гарячу ванну. 2 тижні не відвідувати сауни та басейни. Шкірні покриви повинні бути помірно-вологими. При сухості шкіри може бути відчуття печії під час самої процедури. Після сеансу застосовувати заспокійливі креми до ділянок шкіри. 

       
      Дерматовенеролог Ярина Зайченко
      “Якщо процедуру проводити у сонячні дні, потрібно обов’язково користуватися сонцезахисними кремами. Під час першої процедури можуть бути відчуття печії шкіри і поколювання. Ці відчуття відразу проходять після закінчення сеансу. У людей з чутливою шкірою спостерігається набряк, почервоніння, печія шкіри та свербіж. Ці прояви проходять відразу після закінчення процедури, або ж протягом декількох годин. ”

      Протипоказами для проведення лазерної епіляції може бути наявність ендокринної патології. У цьому випадку потрібно проконсультуватися з ендокринологом та дотримуватися порад спеціаліста. Наявність гострих алергічних процесів шкіри, інфекційних захворювань, інфекцій, що передаються статевим шляхом, загострення хронічних дерматологічних захворювань (герпетична інфекція, екзематозні захворювання) може бути тимчасовим протипоказом до проведення лазерної епіляції.

      Лазерна епіляція
      Лазерна епіляція популярна і серед чоловіків

      Також до тимчасових протипоказів відноситься вагітність та вигодовування грудьми немовлят. Повним протипоказом є наявність онкологічної патології.

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      Теги: Здоров'я Медицина Лікування
      Джерело: Здоров'я 24
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