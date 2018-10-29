Коли найкорисніше пити каву і яка її калорійність: названо час
Існує чітко визначений час, коли організму найкраще випити чашку ароматної кави. Окрім того, має значення – лате чи капучино, адже у них різна калорійність.
Таку думку висловив нейробіолог з Університету штату Мериленд Стівен Міллер, передає Gazeta.ua.
Провівши аналіз біоритмів науковець зазначив. що для кавування важливо обирати той час, коли в організмі відзначається найнижчий рівень гормону кортизол, з яким і взаємодіє кофеїн.
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Цей гормон відповідає за врегулювання роботи біологічного годинника й змушує людину прокидатися вранці. Але через годину після прокидання рівень гормону кортизолу в організмі знижується.
Тож першу чашку кави варто пити між 09:30 та 11:30. А друге горня кави за день вчений рекомендує пити після обіду – між 15:30 та 16:30.
Калорійність кави
1. Калорійність натуральної чорної кави становить 2-3 ккал.
2. Але одна столова ложка вершків збільшить її калорійність щонайменше на 20 калорій і 2 грами жиру.
3. Лате краще обирати із знежиреним молоком, калорійність якого всього 125 калорій. Калорійність лате з цільним молоком буде понад 265 калорій навіть без підсолоджувачів, які можуть додати ще 95 калорій.
4. Мокачино від лате відрізняється тим, що до його складу входить ще й шоколад або сироп, тож його калорійність становить від 289 ккал.
5. Калорійність капучино зі знежиреним молоком становить 90 калорії, з цільним молоком – до 110 калорій, а з соєвим молоком – приблизно 80 калорій. Одна чайна ложка білого цукру додає 16 калорій, а капучино зі збитими вершками може містити до 260 калорій.
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