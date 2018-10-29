Коли найкорисніше пити каву і яка її калорійність: названо час

Існує чітко визначений час, коли організму найкраще випити чашку ароматної кави. Окрім того, має значення – лате чи капучино, адже у них різна калорійність.

Таку думку висловив нейробіолог з Університету штату Мериленд Стівен Міллер, передає Gazeta.ua.

Провівши аналіз біоритмів науковець зазначив. що для кавування важливо обирати той час, коли в організмі відзначається найнижчий рівень гормону кортизол, з яким і взаємодіє кофеїн.

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Цей гормон відповідає за врегулювання роботи біологічного годинника й змушує людину прокидатися вранці. Але через годину після прокидання рівень гормону кортизолу в організмі знижується.

Тож першу чашку кави варто пити між 09:30 та 11:30. А друге горня кави за день вчений рекомендує пити після обіду – між 15:30 та 16:30.

Калорійність кави