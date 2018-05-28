Коли представлять Mi Band 3: з'явилась офіційна дата

Чимало достовірних джерел повідомляли, що довгожданий фітнес-браслет від Xiaomi – Mi Band 3, представлять 31 травня. Сьогодні, 28 травня, назвали офіційну дату презентації.

Цю інформацію підтвердив старший віце-президент компанії. Також було опубліковано офіційний тизер. Отож тепер точно відомо, що фітнес-трекер представлять разом з Xiaomi Mi 8 і MIUI 10 31 травня.

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Xiaomi Mi Band 3 вперше помітили під час анонса ігрового смартфона Black Shark. Тоді генеральний директор Xiaomi був присутній на заході з новим фітнес-трекером на руці.

За чутками,Mi Band 3 буде оснащений сенсорним дисплеєм, підтримкою жестів, а ось фізична кнопка може зникнути з корпусу, її, імовірно, замінить чутливий до тиску екран.