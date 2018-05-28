21:21
28 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
26°C 7°C
  • вівторок
    25°C 13°C
  • середа
    26°C 11°C
  • четвер
    27°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
Вєсті Кремля
21:12, 26 травня
Вєсті.UA. Жир. Княжа доба у ВР. Белуччі по-українськи
Вєсті.UA
19:24, 26 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Ґаджети
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ

Коли представлять Mi Band 3: з'явилась офіційна дата

155 Читать новость на русском
Xiaomi Mi Band 3
Xiaomi Mi Band 3 / itc.ua

Чимало достовірних джерел повідомляли, що довгожданий фітнес-браслет від Xiaomi – Mi Band 3, представлять 31 травня. Сьогодні, 28 травня, назвали офіційну дату презентації.

Цю інформацію підтвердив старший віце-президент компанії. Також було опубліковано офіційний тизер. Отож тепер точно відомо, що фітнес-трекер представлять разом з Xiaomi Mi 8 і MIUI 10 31 травня.

Читайте також: Найкраще від Xiaomi: ТОП-3 найпотужніші смартфони

Xiaomi Mi Band 3 вперше помітили під час анонса ігрового смартфона Black Shark. Тоді генеральний директор Xiaomi був присутній на заході з новим фітнес-трекером на руці.

За чутками,Mi Band 3 буде оснащений сенсорним дисплеєм, підтримкою жестів, а ось фізична кнопка може зникнути з корпусу, її, імовірно, замінить чутливий до тиску екран.

 

Теги: Техно Xiaomi Ґаджети
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чем политический кризис в Италии грозит всему Европейскому союзу
сьогодні, 21:01 Чем политический кризис в Италии грозит всему Европейскому союзу
Іван Яковина 146
Комфортний відпочинок для всієї родини в Україні: топ-5 місць
сьогодні, 19:02 Комфортний відпочинок для всієї родини в Україні: топ-5 місць
Анастасія Ковач-Петрушенко 1017
Киев прошел тест на европейскость: как прошла Лига чемпионов
сьогодні, 16:01 Киев прошел тест на европейскость: как прошла Лига чемпионов
Юрій Бутусов 1974
Совковое детство – вся правда про СССР и детей в нем
сьогодні, 11:57 Совковое детство – вся правда про СССР и детей в нем
Блог Медіа 3027
Їжа та комуналка: на що найбільше тратяться українці і чому це важливо
сьогодні, 10:12 Їжа та комуналка: на що найбільше тратяться українці і чому це важливо
Соломія Ніколайчук 1946
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук