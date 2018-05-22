Коли українські клуби стартують у єврокубках: дати матчів

В Україні майже закінчився чемпіонат з футболу (залишилося зіграти перехідні матчі, щоб дізнатися імена команд, які вилетять з УПЛ, а які піднімуться в елітний дивізіон). Футболісти пішли на відпочинок, однак деяким клубам треба думати про старт у єврокубках наступного сезону.

Першим з українських клубів матч у єврокубках зіграє "Маріуполь". Команда стартує із другого відбіркового раунду Ліги Європи. Свого суперника "Маріуполь" дізнається 19 червня. Ігри заплановані на 26 липня та 2 серпня. До слова, "Маріуполь" планує проводити єврокубкові матчі у прифронтовому місті.

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Наступним буде київське "Динамо", яке свій виступ у Лізі чемпіонів розпочне з третього відбіркового раунду "Шляху представника ліг". Жеребкування цієї стадії змагань заплановано на 23 липня. Перша гра відбудеться 7-8 серпня, а матч-відповідь 14 серпня.

Одразу після киян гратиме четверта команда чемпіонату – "Зоря". Луганська команда розпочне свій шлях із третього відбіркового раунду Ліги Європи. Жеребкування цієї стадії змагань відбудеться 23 липня. Ігри заплановані на 9 серпня та 16 серпня.

Переможець УПЛ та бронзовий призер – "Шахтар" та «Ворскла», свої матчі розпочинають одразу з групового турніру Ліги чемпіонів та Ліги Європи відповідно. Під час жеребкування ЛЧ, яке заплановано на 30 серпня, "гірники" будуть у другому кошику. Перші матчі групового турніру відбудуться 18-19 вересня. Якщо "Шахтар" перший матч гратиме на виїзді, то тоді домашній матч відбудеться 2-3 жовтня.

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"Ворскла" своїх суперників дізнається 31 серпня. А перший матч у Лізі Європи полтавчани зіграють 20 вересня. Матч другого туру запланований на 4 жовтня.