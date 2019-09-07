09:48
7 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вундервафля Путіна і Трамп. Кадиров зацінив шутку Пині
      Вєсті Кремля
      21:32, 6 вересня
      Вєсті.UA: Несплачена комуналка Гончарука. Невдалі спроби Луценка реабілітуватися
      Вєсті.UA
      19:24, 6 вересня
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 6 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Коли в Україні відбудуться місцеві вибори: заява Богдана

      3208 Читать новость на русском
      Богдан анонсував швидке проведення місцевих виборів
      Богдан анонсував швидке проведення місцевих виборів / president.gov.ua

      Місцеві вибори в Україні будуть проведені у короткі строки. Вони мають продемонструвати владі на місцях, як до неї реально ставляться люди.

      Про це заявив голова Офісу Президента Андрій Богдан в ефірі програми "Свобода слова", проте, конкретної дати – не назвав.

      Читайте також: Місцеві вибори: коли відбудуться і які шанси в партій

      Чиновник відзначив, що результати місцевих виборів чітко покажуть, якого ставлення від влади хочуть люди і кому вони довіряють.

      Тільки люди будуть вирішувати, хто влада і кому вони довіряють. Люди будуть вірити не пустим словам про тисячу садочків, а оцінять, як до них ставиться місцева влада, як в них вимагають хабарі, як їх принижують, як не відповідають на їх вимоги. Я думаю, що скорі вибори, а вони в будь-якому випадку будуть дуже швидко, продемонструють місцевій владі, як до них ставляться люди,
      – наголосив Богдан.

      До слова, раніше Богдан заявив, що місцеві вибори неможливо провести достроково без прийняття відповідного закону. Окрім того, спочатку потрібно закінчити реформу децентралізації. Тоді можна говорити про проведення дострокових місцевих виборів.

      Коли в Україні повинні відбутися місцеві вибори?Згідно з Конституцією України, місцеві вибори відбуваються раз на п’ять років. Відповідно чергові вибори мають пройти в жовтні 2020 року.

      Представник президента в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що в команді Володимира Зеленського розглядають питання про дострокові вибори до органів місцевого самоврядування, аби "повністю змінити систему влади". Водночас, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков думає, що місцеві вибори відбудуться у 2020 році. Але все залежатиме від місцевих органів влади.

      Попри це, чимало експертів прогнозують, що нова влада захоче провести місцеві вибори достроково – ще до кінця 2019 року.

      blog_ava
      Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
      сьогодні
      704
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Богдан Місцеві вибори 2020 Офіс Президента
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Повернення полонених українців: що наразі відомо
      сьогодні , 09:42 Повернення полонених українців: що наразі відомо
      23877
      Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
      сьогодні , 08:41 Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
      Світлана Попова 704
      Після Луценка: які зміни в прокуратурі планує команда Зеленського
      сьогодні , 08:40 Після Луценка: які зміни в прокуратурі планує команда Зеленського
      Наталя Ромашова 1328
      Колония за поддержку украинских политзаключенных и токсичный выброс в Армянске: новости Крымнаша
      6 вересня , 22:00 Колония за поддержку украинских политзаключенных и токсичный выброс в Армянске: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 577
      Чим запам'ятався Роберт Мугабе – колишній президент Зімбабве
      6 вересня , 19:21 Чим запам'ятався Роберт Мугабе – колишній президент Зімбабве
      643
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук