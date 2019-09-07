Коли в Україні відбудуться місцеві вибори: заява Богдана

Місцеві вибори в Україні будуть проведені у короткі строки. Вони мають продемонструвати владі на місцях, як до неї реально ставляться люди.

Про це заявив голова Офісу Президента Андрій Богдан в ефірі програми "Свобода слова", проте, конкретної дати – не назвав.

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Чиновник відзначив, що результати місцевих виборів чітко покажуть, якого ставлення від влади хочуть люди і кому вони довіряють.

Тільки люди будуть вирішувати, хто влада і кому вони довіряють. Люди будуть вірити не пустим словам про тисячу садочків, а оцінять, як до них ставиться місцева влада, як в них вимагають хабарі, як їх принижують, як не відповідають на їх вимоги. Я думаю, що скорі вибори, а вони в будь-якому випадку будуть дуже швидко, продемонструють місцевій владі, як до них ставляться люди,

– наголосив Богдан.

До слова, раніше Богдан заявив, що місцеві вибори неможливо провести достроково без прийняття відповідного закону. Окрім того, спочатку потрібно закінчити реформу децентралізації. Тоді можна говорити про проведення дострокових місцевих виборів.

Коли в Україні повинні відбутися місцеві вибори?Згідно з Конституцією України, місцеві вибори відбуваються раз на п’ять років. Відповідно чергові вибори мають пройти в жовтні 2020 року.



Представник президента в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що в команді Володимира Зеленського розглядають питання про дострокові вибори до органів місцевого самоврядування, аби "повністю змінити систему влади". Водночас, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков думає, що місцеві вибори відбудуться у 2020 році. Але все залежатиме від місцевих органів влади.



Попри це, чимало експертів прогнозують, що нова влада захоче провести місцеві вибори достроково – ще до кінця 2019 року.