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      Коли киянам повернуть гарячу воду: пояснення "Київтеплоенерго"

      1987 Читать новость на русском
      Коли включать гарячу воду Київ 2019 – коментар Київтеплоенерго
      Гаряче водопостачання / 24 канал

      У Києві житлові масиви Райдужний, Воскресенку, Північно-Броварський житломасив, Кулікове поле, Березнякі та Русанівку продовжують готувати до опалювального сезону – там проводять випробування теплових мереж. Коли включать гарячу воду – дізнались журналісти 24 каналу.

      Як повідомили 24 каналу у КП "Київтеплоенерго", випробування теплових мереж у цих житлових масивах почалось 23 липня і триватиме до 6 серпня.

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      У компанії пояснили, що випробування тепломереж на гідравлічну щільність та міцність є обов’язковою процедурою, яку необхідно проводити щороку в літній період, щоб перевірити і підготувати мережі до посиленої роботи взимку.

      Проведення випробувань технологічно неможливе без відключення послуги з гарячого водопостачання. Відповідні оголошення із зазначенням термінів відсутності гарячого водопостачання розміщуються на дверях під’їздів будинків і дошках оголошень,
      – додали у комунальному підприємстві.

      Гарячу воду мешканцям цих масивів обіцяють повернути уже 7 серпня.

      У КП "Київтеплоенерго" також пояснили відсутність гарячої води на інших житлових масивах. За їх словами, за окремими адресами послуга може бути відсутня у зв’язку із ліквідацією аварійних пошкоджень або проведенням планових ремонтних робіт.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Києва ЖКГ
      Джерело: 24 канал
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