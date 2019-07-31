Коли киянам повернуть гарячу воду: пояснення "Київтеплоенерго"

У Києві житлові масиви Райдужний, Воскресенку, Північно-Броварський житломасив, Кулікове поле, Березнякі та Русанівку продовжують готувати до опалювального сезону – там проводять випробування теплових мереж. Коли включать гарячу воду – дізнались журналісти 24 каналу.

Як повідомили 24 каналу у КП "Київтеплоенерго", випробування теплових мереж у цих житлових масивах почалось 23 липня і триватиме до 6 серпня.

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У компанії пояснили, що випробування тепломереж на гідравлічну щільність та міцність є обов’язковою процедурою, яку необхідно проводити щороку в літній період, щоб перевірити і підготувати мережі до посиленої роботи взимку.

Проведення випробувань технологічно неможливе без відключення послуги з гарячого водопостачання. Відповідні оголошення із зазначенням термінів відсутності гарячого водопостачання розміщуються на дверях під’їздів будинків і дошках оголошень,

– додали у комунальному підприємстві.

Гарячу воду мешканцям цих масивів обіцяють повернути уже 7 серпня.

У КП "Київтеплоенерго" також пояснили відсутність гарячої води на інших житлових масивах. За їх словами, за окремими адресами послуга може бути відсутня у зв’язку із ліквідацією аварійних пошкоджень або проведенням планових ремонтних робіт.