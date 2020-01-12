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      Коли востаннє падали українські літаки, українець встановив новий світовий рекорд – відео тижня

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      Топові відео тижня / 24 канал

      24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      Наймасштабніші авіакатастрофи за період незалежності України

      Катастрофа пасажирського літака МАУ поблизу аеропорту Тегерана – перша в історії польотів великих українських пасажирських літаків за 18 років. Останні перед цією великі авіакатастрофи в історії української цивільної авіації сталися в 2002 році в Ірані та в 1997 році у Греції. 

      Дивіться відео: найбільші авіакатастрофи в історії української авіації

      Український альпініст встановив світовий рекорд

      Український альпініст із Харкова Валентин Сипавін встановив світовий рекорд – проплив на каяці в озері найвищого у світі вулкану Охос-дель-Саладо. Водойма розташована на висоті 6400 метрів.

      Дивіться відео: як українець встановлював новий рекорд

      Російські пропагандисти в Україні

      Сучасні реалії свідчать, що заборона на в'їзд в Україну не така вже й заборона. Російські пропагандисти розгулюють містами України, читають лекції, співають і знімають відео. Прикордонники та служба безпеки розводять руками, запевняючи, що за всіма встежити неможливо. 

      Дивіться відео: як російські пропагандисти прориваються в Україну

      Як родина на Черкащині врятувала коней

      У Черкасах родина викупила тварин, яких мали передати на забій. Заради них вони навіть переїхали в село. Нині родина облаштовує конюшню, а з тваринами допомагають поратися волонтери.

      Дивіться відео: захоплива історія про врятованих коней

      Героїчний вчинок школяра на Житомирщині

      В селі Дружбівка, що на Житомирщині, 13-річний Віктор Іващенко врятував з вогню 88-річну бабусю, яка прикута до ліжка, та її 40-річного онука. 

      Дивіться відео: як школяр врятував з пожежі односельців

       

      Поліція затримала ймовірного організатора вбивства Аміни Окуєвої: фото і відео
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Жертви Україна – Росія Катастрофа авіація Новини Черкас Новини Житомира Світ тварин Пожежа Діти і неповнолітні Відео тижня
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