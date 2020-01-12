Коли востаннє падали українські літаки, українець встановив новий світовий рекорд – відео тижня

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Наймасштабніші авіакатастрофи за період незалежності України

Катастрофа пасажирського літака МАУ поблизу аеропорту Тегерана – перша в історії польотів великих українських пасажирських літаків за 18 років. Останні перед цією великі авіакатастрофи в історії української цивільної авіації сталися в 2002 році в Ірані та в 1997 році у Греції.

Дивіться відео: найбільші авіакатастрофи в історії української авіації

Український альпініст встановив світовий рекорд

Український альпініст із Харкова Валентин Сипавін встановив світовий рекорд – проплив на каяці в озері найвищого у світі вулкану Охос-дель-Саладо. Водойма розташована на висоті 6400 метрів.

Дивіться відео: як українець встановлював новий рекорд

Російські пропагандисти в Україні

Сучасні реалії свідчать, що заборона на в'їзд в Україну не така вже й заборона. Російські пропагандисти розгулюють містами України, читають лекції, співають і знімають відео. Прикордонники та служба безпеки розводять руками, запевняючи, що за всіма встежити неможливо.

Дивіться відео: як російські пропагандисти прориваються в Україну

Як родина на Черкащині врятувала коней

У Черкасах родина викупила тварин, яких мали передати на забій. Заради них вони навіть переїхали в село. Нині родина облаштовує конюшню, а з тваринами допомагають поратися волонтери.

Дивіться відео: захоплива історія про врятованих коней

Героїчний вчинок школяра на Житомирщині

В селі Дружбівка, що на Житомирщині, 13-річний Віктор Іващенко врятував з вогню 88-річну бабусю, яка прикута до ліжка, та її 40-річного онука.

Дивіться відео: як школяр врятував з пожежі односельців