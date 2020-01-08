Коли востаннє падав український пасажирський літак: аварія Як-42 у Греції

Катастрофа пасажирського літака МАУ поблизу аеропорту Тегерана – перша в історії польотів великих українських пасажирських літаків за понад 22 роки. Остання перед цією велика авіакатастрофа в історії української цивільної авіації сталася 1997 року.

Так, 17 грудня 1997 року пасажирський літак Як-42 української авіакомпанії "Аеросвіт" ("рейс 241") врізався у схил гори Пенте-Пігадія. Літав прямував за маршрутом Київ – Одеса – Салоніки. Він розбився у важких погодних умовах за 72 кілометри від Салонік. Загинули всі 62 пасажири та 8 членів екіпажу.

Головне про катастрофу українського літака в Ірані: загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео

На борту були 30 українців, 34 греки, 3 росіян, 3а поляки і 1 німець. Більшість пасажирів летіли до Греції святкувати Різдво.

Розбитий літак знайшли після 3 днів пошуків у горах під покровом снігу на висоті 1100 метрів. В операції брали участь 5 тисяч військових та 29 гелікоптерів. Під час операції розбився 1 літак грецьких Військово-повітряних сил. На його борту загинули 5 військових.

Літак Як-42, що зазнав катастрофи, був випущений на Саратовському авіазаводі у 1986 році і налітав 12 008 годин.

Насправді весь рейс мав здійснювати літак Boeing 737, але в Одесі в нього виявили несправність двигуна. Саме тому політ продовжили на літаку Як-42, який компанія "Аеросвіт" взяла в лізинг у "Львівських авіаліній".



Фото з місця катастрофи літака Як-42 біля Салонік / Фото Wikipedia

Які були причини авіакатастрофи

Проведене Грецькою комісією з повітряних аварій та безпеки авіації розслідування назвало кілька головних причин трагедії.

За інформацією Aviation Safety Network, причинами аварії були неправильні вказівки диспетчерів і помилки пілотів, які не мали досвіду польотів у Салоніки. Літак збився з курсу, пролетів аеропорт Салонік, а коли пілот помітив наближення до землі і намагався відвернути трагедію, було пізно.

Розслідування також з’ясувало, що роботи в кабіні пілотів були відсутні дисципліна і командна робота. Екіпаж був низько кваліфікованим для міжнародних польотів, мав труднощі у спілкуванні з диспетчерами англійською мовою.

Кого покарали

У 2000 році 2 грецьких диспетчерів засудили до 5 років в'язниці за ненавмисне вбивство та порушення правил роботи. У 2002 році за апеляцією строк обом скоротили до 4 років та 4 місяців.

Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані

Український літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився вранці 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак виконував рейс PS 752 Тегеран – Київ.

Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами військові бази США в Іраку.

У МАУ повідомили, що літак був новим – виготовленим у 2016 році та отриманим прямо з заводу Boeing. Літак також був справним і останнє технічне обслуговування пройшов 6 січня 2020 року.



Фото з місця катастрофи українського літака в Ірані / Фото Getty Images

Що відомо про загиблих

Загинули всі 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед них були українці: 2 пасажирів та 9 членів екіпажу.

Більшість жертв – іноземці: 82 іранці, 63 канадці, 10 шведів, 4 афганці, 3 німці, 3 британці. Серед загиблих канадців було багато студентів, які поверталися з канікул.

При цьому 2 людей не сіли на цей рейс.

Можливі причини катастрофи

На місці катастрофи знайшли чорну скриньку. За попередніми даними, аварія сталася через несправність двигуна. Однак точні причини ще належить з’ясувати.

Посольство України в Ірані спершу заявило, що версія теракту чи ракетної атаки як причини катастрофи літака виключається. Однак потім інформація про це зникла.

Дивіться сюжет 24 каналу про авіакатастрофу українського літака в Ірані:



Головні факти про катастрофу літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу