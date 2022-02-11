Колишній друг – ще не ворог: з ким Україні доведеться зійтися на дипломатичному фронті

На тлі актуалізації теми російської загрози на східних рубежах у зовнішньополітичному порядку денному України назріває ще один дипломатичний фронт – протистояння між офіційними Києвом та Берліном. Далі читайте російською.

Роль друга закончилась

Казалось бы, еще пару лет назад такой конфликт было даже сложно представить, поскольку украинская сторона вела довольно пассивную дипломатию "смирения с позицией влиятельных западных актеров".

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Сегодня же в Киеве не боятся занимать достаточно жесткую позицию, где стремление демонстрации собственной субъектности часто переплетается с дерзостью политических высказываний, а традиционное восприятие Германии в качестве надежного партнера меняется на оценку действий немецкой стороны через призму конфронтации.

Ответ на вопрос – Германия друг Украины или нет – уже не так однозначен.

Дипломатический разворот

Для тех, кто удивился подходам Германии к Украине, пора смотреть на ситуацию объективно и снимать "розовые очки". Новое руководство страны во главе с канцлером Олафом Шольцем нацелено на взаимодействие с Россией по нескольких ключевых для них направлениях.

"Северный поток-2"

Берлину необходимо завершить сертификацию и запустить трубу в эксплуатацию, а при хорошем стечении обстоятельств – вывести ее из-под действия антимонопольного законодательства ЕС. Главное – взять ситуацию вокруг "Северного потока-2" в свои руки и не допустить, чтобы санкции США или действия ЕС воспрепятствовали реализации планов.

Развитие торговых отношений с Российской Федерацией

Пока удается держать баланс внутри правительства и коалиции. "Зеленым" дали понять: трубопровод – суверенный интерес Германии и мешать завершению проекта (даже если видение партии отличается) – вредная инициатива.

Олаф Шольц не скрывает своего желания развивать экономическое взаимодействие с российской стороной, и не только в энергетическом сегменте.

Этого требует немецкий бизнес, который активно поддерживает социал-демократов и их стремление наладить двусторонний диалог, обойти все существующие проблемы и "подводные камни".

Содействие России в достижении новой "ядерной сделки" по Ирану

В Берлине не против прийти к компромиссу относительно иранского кейса – сформировать эффективный механизм сдерживания ядерной программы Тегерана в обмен на снятие международных санкций.

Такой подход позволит не допустить эскалации на Ближнем Востоке, а также откроет еще один перспективный рынок для немецкого бизнеса.



После прихода к власти Шольц не заинтересован в конфронтации между Берлином и Москвой / Фото Getty Images

Камень преткновения немецко-российской дружбы

Таким образом повестка диалога между Берлином и Москвой довольно обширная, но что стоит на пути прагматического сближения, если не учитывать двусторонние разногласия? Конечно же, Украина.

Подход Олафа Шольца кажется весьма понятным. Во-первых, возобновить встречи в "нормандском формате", достигнуть урегулирования конфликта на Донбассе, что развяжет руки для дальнейшего снятия санкций и полноценного развития двусторонних отношений Германии с Россией.

Задача, конечно же, невероятно сложная для решения, но немецкая сторона проявляет довольно активную позицию. Уже прошла встреча на уровне внешнеполитических советников, сначала с Дмитрием Козаком, потом с Андреем Ермаком, готовится очередной раунд переговоров (состоялся 10 февраля – 24 канал), создаются предпосылки для встречи на уровне министров иностранных дел.

При этом все больше признаков того, что Германия занимает довольно невыгодную позицию для официального Киева: изменение Минских соглашений не обсуждается, а реализация политической части комплекса мер в изложенной редакции – необходимость.

Во-вторых, Германия отказывается от угольной генерации, атомной энергетики и строительства инфраструктуры для импорта сланцевого газа для того, чтобы увеличить потребление, а значит – и импорт газа трубами.

Такой подход превратит Германию в центральный энергетический хаб Европы и позволит сохранить транзит газа через украинскую территорию после 2024 года.

Это необходимо для сохранения лица перед европейскими партнерами на фоне эпопеи с "Северными потоками", а также исполнением кулуарных договоренностей Джо Байдена и Ангелы Меркель – как одно из условий для отказа официального Вашингтона от реальных санкций против проекта еще с лета прошлого года.

Чтобы договориться с россиянами относительно сохранения украинского маршрута, эскалация конфликта вокруг Украины для Олафа Шольца неуместна.

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В-третьих, немецкий канцлер не хочет провоцировать Россию, и отказ от поставки вооружений – это только один из элементов его пассивного подхода. Другой – нежелание включать санкции против "Северного потока-2" или отключение России от SWIFT как согласованных на уровне ЕС и США инструментов реакции на случай вторжения российских войск в Украину или любой эскалации на границе.

В-четвертых, Олаф Шольц поддерживает компромиссный диалог с Россией относительно гарантий стратегической безопасности в Европе.

Более того, с немецкой стороны активно говорят о теоретической формуле "никто не готов блокировать вступление Украины в НАТО на юридическом уровне, но и никто в НАТО не будет рассматривать интеграцию даже в среднесрочной перспективе".

Задачи без решения

Что мы имеем в итоге? Сложно рассчитывать на Германию как союзника в переговорах на уровне "нормандского формата". Относительно "Северного потока" наши позиции категорически расходятся, единственная надежда – выработать прагматическое решение, благодаря которому Берлин реально посодействует сохранению транзита российского газа через украинскую территорию после 2024 года.

По разблокированию поставок оружия – сложно предполагать, что Германия поменяет свою позицию. Санкции Германии против России – тоже мимо.

Сейчас уже можно констатировать, что ставка руководства Украины на партию "зеленых" не оправдала себя, как на то надеялись. Сомнительно, что "зеленые" министры (даже на ключевых должностях – иностранные дела, экономика, экология) пойдут вопреки Олафу Шольцу и в фарватере украинских интересов.

Даже если гипотетически предположить такой сценарий, он скорее приведет к развалу коалиции, чем к принятию проукраинских решений на перечисленных треках энергетики и донбасского урегулирования.

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Тонкая грань

Что остается делать? Окончательно "рушить мосты" с немецкой стороной будет весьма опасной игрой. Тем более, что скоро помощь Германии может понадобиться в переговорах относительно транзитного договора с "Газпромом". Кроме того, кулуарные договоренности Ангелы Меркель и Джо Байдена предполагают немецкие инвестиции в украинский энергетический сектор как "возмещение ущерба" за "Северный поток-2".

В таких условиях рациональный вектор политики Украины – не допускать радикального дипломатического конфликта. Сориться с Германией – весьма неблагодарное занятие с непредсказуемыми последствиями. К тому же, практика показывает, что по некоторым направлениям можно достигать результатов и без "зеленого света" со стороны официального Берлина.

Яркий пример тому – взаимодействие с Британией (транспортировка вооружения в обход немецкой территории продемонстрировала, как это возможно сделать). Украинская дипломатия вынуждена искать пути "замещения" отсутствующей немецкой поддержки без обострения диалога с Германией. Ведь если Берлин не союзник, то зачем превращать его во врага?

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