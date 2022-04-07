Колишній міліціонер допомагав окупантам на Полтавщині: сам зголосився

У Полтавській області правоохоронці затримали ексміліціонера, який допомагав російським загарбникам.

Обурливо те, що після повномасштабного вторгнення ворога в Україну колаборант сам запропонував окупантам свої послуги "по зливу позицій ЗСУ".

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Під час обшуків поліцейські знайшли:

гранату Ф-1 та запал до неї;

сигнальну ракету;

два мобільні телефони, один з яких чоловік викинув через вікно на початку слідчих дій.

У телефоні колаборанта були смс-повідомлення, в яких він за гроші обіцяв загарбникам надіслати інформацію щодо місць розташування Збройних Сил України.

Затриманий колаборант – не лише ексміліціонер

43-річний фігурант раніше служив у різних підрозділах полтавської міліції, зокрема і у внутрішній безпеці.

Однак згодом перейшов на іншу сторону закону. Його вже судили за крадіжку з проникненням, вимагання та шахрайство.

Далі зловмисник "піднявся на новий рівень злочинності" проти держави – почав активно підтримувати російську пропаганду. Чоловік виявився прибічником одного з колишніх нардепів опозиційної партії.

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За усіма зібраними матеріалами внутрішньої безпеки вже розпочали кримінальне провадження. Чоловіка затримали. Йому може загрожувати позбавлення волі на строк