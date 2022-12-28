Він дуже хворий, – Папа Франциск розповів про стан свого попередника Бенедикта XVI

Колишній Папа Римський 95-річний Бенедикт XVI дуже хворий. Зауважимо, що він став першим Понтифіком за 600 років, який зрікся престолу.

Про стан свого попередника повідомив Папа Франциск на загальній аудієнції. Він закликав молитися за хворого.

Раніше Бенедикт XVI – важко хворий: що відомо про стан колишнього понтифіка

Я прошу всіх вас про особливу молитву за Папу-емерита Бенедикта, який у тиші підтримує Церкву. Пам'ятайте про нього, — він дуже хворий, — благаючи Господа, щоби Він утішив його і до кінця підтримував у його свідченні любові до Церкви,

– зазначив Папа Франциск.

Згодом у Ватикані уточнили, що стан 95-річного Бенедикта XVI раптово погіршився упродовж останніх кількох годин. Втім, наразі ситуація під контролем медиків.

Читайте також 2022 – згадати все: як ми встояли та пережили найважчий рік в історії сучасної України

Що треба знати про Бенедикта XVI