Він дуже хворий, – Папа Франциск розповів про стан свого попередника Бенедикта XVI
Джерело:The Washington Post
Колишній Папа Римський 95-річний Бенедикт XVI дуже хворий. Зауважимо, що він став першим Понтифіком за 600 років, який зрікся престолу.
Про стан свого попередника повідомив Папа Франциск на загальній аудієнції. Він закликав молитися за хворого.
Раніше Бенедикт XVI – важко хворий: що відомо про стан колишнього понтифіка
Я прошу всіх вас про особливу молитву за Папу-емерита Бенедикта, який у тиші підтримує Церкву. Пам'ятайте про нього, — він дуже хворий, — благаючи Господа, щоби Він утішив його і до кінця підтримував у його свідченні любові до Церкви,
– зазначив Папа Франциск.
Згодом у Ватикані уточнили, що стан 95-річного Бенедикта XVI раптово погіршився упродовж останніх кількох годин. Втім, наразі ситуація під контролем медиків.
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Що треба знати про Бенедикта XVI
- Бенедикт XVI (при народженні Йозеф Ратцінгер) – 265-й Папа Римський. Був обраний главою Римо-католицької церкви у 2005 році. Втім, у 2013 році зрікся престолу.
- Сам Понтифік пояснив, що пішов у відставку через поганий стан здоров'я.
- Зауважимо, що таке відречення Папи – перше за останні 600 років.
- Пізніше у ЗМІ повідомляли, що Бенедикт XVI важко хворий. Втім, у Ватикані спочатку спростовували цю інформацію та зазначали, що стан колишнього Понтифіка не викликає занепокоєння.
- У січні 2022 року стало відомо що Бенедикт XVI фігурує у справі про насильство в церкві.