Колишній співробітник Білого дому радив обмежити доступ до запису розмови Трампа та Зеленського

Ексдиректор Ради національної безпеки Білого дому Тім Моррісон радив обмежити доступ до даних про телефонну розмову Трампа та Зеленського. Водночас він не вважав, що в змісті бесіди було що-небудь неправомірне.

Про це він розповів на закритих слуханнях у Палаті представників Конгресу США, стенограма яких була оприлюднена у суботу, повідомляє WE.

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Закриті слухання відбулися в кінці жовтня. Моррісон давав свідчення перед членами трьох комітетів нижньої палати американського законодавчого органу:

комітету у закордонних справах;

спецкомітету з розвідки;

комітету з нагляду та урядової реформи.

Слухання проходили в рамках процедури імпічменту президента США.

За словами Моррісона, після бесіди Трампа із Зеленським він розмовляв з радниками Ради національної безпеки Джоном Айзенбергом і Майклом Еллісом.

Я рекомендував їм, щоб ми обмежили доступ до пакету документів по розмові через можливий витік даних,

– розповів дипломат.

Він наголосив, що був зтурбований тим, як потенційний витік даних вона може позначитися на політичній ситуації в Вашингтоні, а також на сприйнятті України та її взаємин зі Сполученими Штатами.

Водночас він запевнив, що не переживав з приводу того, що під час бесіди обговорювалося щось незаконне і додав, що в комп'ютерну систему для особливо секретних документів стенограма бесіди потрапила "помилково".

У свою чергу, помічниця віце-президента США Майкла Пенса Дженніфер Вільямс, яка виступала на закритих слуханнях у Палаті представників 7 листопада, заявила законодавцям, що їй розмова президентів США й України здалася "незвичайною і неналежною".

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