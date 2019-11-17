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      Колишній співробітник Білого дому радив обмежити доступ до запису розмови Трампа та Зеленського

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      Володимир Зеленський та Дональд Трамп / Офіс президента

      Ексдиректор Ради національної безпеки Білого дому Тім Моррісон радив обмежити доступ до даних про телефонну розмову Трампа та Зеленського. Водночас він не вважав, що в змісті бесіди було що-небудь неправомірне.

      Про це він розповів на закритих слуханнях у Палаті представників Конгресу США, стенограма яких була оприлюднена у суботу, повідомляє WE.

      Цікаво: Стенограма першої розмови Трампа і Зеленського: повний переклад

      Закриті слухання відбулися в кінці жовтня. Моррісон давав свідчення перед членами трьох комітетів нижньої палати американського законодавчого органу:

      • комітету у закордонних справах;
      • спецкомітету з розвідки; 
      • комітету з нагляду та урядової реформи.

      Слухання проходили в рамках процедури імпічменту президента США.

      За словами Моррісона, після бесіди Трампа із Зеленським він розмовляв з радниками Ради національної безпеки Джоном Айзенбергом і Майклом Еллісом.

      Я рекомендував їм, щоб ми обмежили доступ до пакету документів по розмові через можливий витік даних,
      – розповів дипломат.

      Він наголосив, що був зтурбований тим, як потенційний витік даних вона може позначитися на політичній ситуації в Вашингтоні, а також на сприйнятті України та її взаємин зі Сполученими Штатами.

      Водночас він запевнив, що не переживав з приводу того, що під час бесіди обговорювалося щось незаконне і додав, що в комп'ютерну систему для особливо секретних документів стенограма бесіди потрапила "помилково".

      У свою чергу, помічниця віце-президента США Майкла Пенса Дженніфер Вільямс, яка виступала на закритих слуханнях у Палаті представників 7 листопада, заявила законодавцям, що їй розмова президентів США й України здалася "незвичайною і неналежною".

      Скандал через розмову Зеленського та Трампа: основне

      • Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Володимир Зеленський Телефонна розмова Зеленського і Трампа
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