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      Колишній тренер львівських "Карпат" може очолити московський "Спартак"

      817 Читать новость на русском
      Олег Кононов
      Олег Кононов

      Колишній тренер львівських "Карпат" та "Севастополя" білорус Олег Кононов може очолити московський "Спартак".

      Про це повідомляє російський "Спорт-Экспресс". За даними видання, московський клуб провів консультації з представниками Олега Кононова.

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      Варто зазначити, що Олег Кононов зараз працює головним тренером іншого російського клубу "Арсенал" з Тули. При цьому зазначається, що у нього не має в контракті з клубом пункту про відступні і за договором з "Арсеналом" не має права вести переговори з іншими клубами. Контракт Кононова з клубом діє до кінця сезону.

      Варто зазначити, що після відставки італійця Массімо Каррери, виконуючим обов’язки головного тренера назначили колишнього тренера "Динамо" та збірної України Рауля Ріанчо.

       

      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
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