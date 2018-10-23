Колишній тренер львівських "Карпат" може очолити московський "Спартак"

Колишній тренер львівських "Карпат" та "Севастополя" білорус Олег Кононов може очолити московський "Спартак".

Про це повідомляє російський "Спорт-Экспресс". За даними видання, московський клуб провів консультації з представниками Олега Кононова.

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Варто зазначити, що Олег Кононов зараз працює головним тренером іншого російського клубу "Арсенал" з Тули. При цьому зазначається, що у нього не має в контракті з клубом пункту про відступні і за договором з "Арсеналом" не має права вести переговори з іншими клубами. Контракт Кононова з клубом діє до кінця сезону.

Варто зазначити, що після відставки італійця Массімо Каррери, виконуючим обов’язки головного тренера назначили колишнього тренера "Динамо" та збірної України Рауля Ріанчо.