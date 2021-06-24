Цікавий феномен, – колишня лідерка Литви про те, що українці вибрали Зеленського

Даля Грібаускайте, яке обіймала посаду президентки Литви у 2009 – 2019 роках, висловилася про Володимира Зеленського. Вона переконана, що той розуміє тягар відповідальності, який на нього зрушився.

Політикиня вважає, що це – цікавий феномен. Водночас вона згадала, що в одному з литовських урядів також був комедійний актор.

Раніше Грібаускайте назвала Лукашенка диктатором з кривавими руками і закликала піти геть

Як пояснила Грібаускайте, спочатку такі люди виграють на популістських гаслах. Проте якщо вони достатньо інтелектуальні, згодом розуміють, куди потрапили. Після цього вже з'являється тягар відповідальності.

Не хочу оцінювати вашого президента, втім, наскільки бачу з боку – змінюються його цілі, риторика, і це дуже добре,

– зазначила колишня президентка Литви.

"Думаю, від цього незнання, що це за позиція, з'явилося дуже глибоке знання і розуміння відповідальності. Тенденція дуже непогана", – додала вона.

Грібаускайте зустрілася із Зеленським

Напередодні політикиня вкотре поспілкувалася з українським президентом. Зеленський подякував їй за постійну підтримку та те, що вона зробила для суверенітету та підтримки.

У відповідь на це колишня лідерка Литви зауважила, що український народ – це герої, які борються за свою країну та її майбутнє.

Сторони також спілкувалися про безпекову ситуацію на окупованих Росією українських територіях, а також про шлях України до ЄС та НАТО.

Грібаускайте – проукраїнська політикиня, розуміє українську мову. За час свого президентсва у Литві вона відвідала Донбас.