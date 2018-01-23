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Колишня дружина Евана МакГрегора вперше прокоментувала розлучення

18:16, сьогодні 377 Читать новость на русском
Еван МакГрегор та Ів Мавракіс
Еван МакГрегор та Ів Мавракіс / zimbio.com

Екс-дружина популярного актора Голлівуду Евана МакГрегора розповіла про розлучення зі знаменитістю. Жінка не була багатослівною, однак поділилась деталями несподіваного розірвання шлюбу.

Про це повідомляє видання The Sun.

Дизайнер Ів Мавракіс, яка 22 роки жила у шлюбі з Еваном МакГрегором, заявила, що вимагатиме у суді повної опіки над 4 дітьми.

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Коментуючи раптове розлучення, жінка була не багатослівною, зазначивши, що засмучена всією ситуацією, яка склалась у їхній сім'ї.

Я розчарована і засмучена, але для мене головне, щоб наші четверо дітей були в порядку,
– розповіла Ів Мавракіс.

Зазначимо, що новина про розлучення Евана та Ів з'явилася відразу після того, як в мережі опублікували фото, на яких актор цілується зі своєю колегою Мері Елізабет Уінстед. В цей час екс-дружина МакГрегора відповіла пресі: "А що я повинна робити?" Офіційне розлучення пара отримала у січні 2018 року.

Теги: Кіно LifeStyle Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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