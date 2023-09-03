"На каву візьмете": Коломойського потролили після того, як суд відправив його у СІЗО

Після засідання суду, на якому Ігоря Коломойського відправили у СІЗО, журналісти потролили олігарха. Йони згадали його фразу про "каву".

Це питання на відео зафіксували журналісти, які чекали відповідей від Коломойського після засідання суду. Щоправда, цього разу олігарх був не такий "балакучий", передає 24 Канал.

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"На каву візьмете"

Коли Коломойський виходив із зали суду, де йому обрали запобіжний захід, одна з журналісток вирішила пожартувати над олігархом.

На каву з собою візьмете?

– потролила вона олігарха.

Щоправда, "чомусь" Коломойський не відповів на це запитання. Він проігнорував усі питання журналістів і покинув будівлю суду.

Журналістка пожартувала з Коломойського: дивіться відео

Ігор Коломойський завжди був гострим на язик, спілкувався з журналістами у зухвалому тоні й міг облаяти за просте питання. Якось 23 березня 2015 року Коломойський у суперечці з нардепом Мустафою Найємом сказав фразу про каву, яка стала мемом. Сварка виникла на тлі рейдерства. Аби уникнути відповідей на питання, олігарх запропонував піти на каву.

"Ну давай головою в стінку. Ну тоді пішли каву пити. Каву пити будеш?", – сказав Коломойський фразу, яка потім стала мемом.

Слова Коломойського про каву, які стали мемом: дивіться відео

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