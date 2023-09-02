Коломойський не вноситиме заставу в 500 мільйонів, – адвокати олігарха

2 вересня суд визначився з запобіжним заходом для олігарха Ігоря Коломойського. Його відправлять на 60 діб під варту. Що стосується застави, то її Ігор Коломойський вносити не буде.

На цьому наголосив адвокат одіозного олігарха. Відтак, Ігор Коломойський перебуватиме під вартою щонайменше до 31 жовтня цього року.

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Вносити заставу не будуть

Ніхто не буде вносити заставу,

– емоційно наголосив один з адвокатів.

Другий звернув увагу на порушення. За його словами, слідчий мав надати матеріали, котрі характеризують особу: матеріальний стан, стан здоров'я.

Проте, у клопотанні зазначено, що в нього немає жодних захворювань. З чого вони це взяли? У людини дійсно є певні захворювання,

– зазначив він.

Але називати ці захворювання захисник відмовився.

Його адвокат натякнув, що ситуація навколо його підзахисного максимально форсилася. Усе відбувалося у прискореному режимі. Що стосується того, що Ігор Коломойський прибув до суду у спортивному костюмі, у нього і на це є пояснення.

У спортивному костюмі приїхав – значить знав, що така ситуація буде,

– додав він.

За словами адвокатів, Ігоря Коломойського відправили до будівлі СБУ, що на Аскольдовому провулку.

Коломойському обрали запобіжний захід: що відомо

Власне, ввечері 2 вересня Шевченківський районний суд міста Київ визначився з запобіжним заходом для Ігоря Коломойського. Передбачається тримання олігарха під вартою терміном 2 місяці до 31 жовтня.

Також була опція внесення застави у розмірі майже 510 мільйонів гривень. Але від неї, як ми вже зазначили вище, захист Коломойського відмовився.

Але від неї, як ми вже зазначили вище, захист Коломойського відмовився. Водночас у його адвокатів є ще 5 днів, до 7 вересня, щоб оскаржити рішення суду. Самому ж Коломойському заборонено спілкуватися зі свідками у справі, а також він зобов'язаний здати всі документи.

Самому ж Коломойському заборонено спілкуватися зі свідками у справі, а також він зобов'язаний здати всі документи. Звернімо увагу, що Коломойського обвинувачують за двома статтями Кримінального кодексу: стаття 190 "Шахрайство" та стаття 209 "Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом".

За даними слідства, підозрюваний шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на суму понад 570 мільйонів гривень. А надалі незаконні грошові кошти легалізував,

– повідомили в Офісі генпрокурора.