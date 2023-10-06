Коломойський програв апеляцію: олігарх буде під вартою, але може вийти під заставу

Судове засідання у справі Ігоря Коломойського 6 жовтня завершилося. Судді не задовольнили апеляцію його адвокатів.

Адвокати Ігоря Коломойського раніше обіцяли подати апеляцію для свого клієнта, що й зробили. Але її відхилили, передає 24 Канал.

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Кава все ж буде у СІЗО

Захисники Коломойського оскаржили заставу для олігарха у 3,9 мільярда гривень і прагнули скасувати її. Пояснювали це своєрідно: мовляв, у їхнього клієнта немає таких грошей, щоб сплатити заставу та вийти на свободу.

Також вони говорили, що вважають утримання Коломойського під вартою необґрунтованим, і просили про скасування запобіжного заходу. Посилалися, зокрема, на те, що в їхнього клієнта є хронічні хвороби.

Утім, судді мали свої міркування. За їхніми словами, якщо пом'якшити Коломойському запобіжний захід і не тримати його під вартою, він може поїхати на Кіпр або в Ізраїль, де буде переховуватися від слідства. Олігарх має паспорти цих двох країн, а Кіпр має право відмовити видавати своїх громадян.

Адвокат Коломойського Олександр Лисак, звісно, заперечив це і переконував, що бізнесмен не буде ховатися. Аргументи наводив доволі дивні: буцімто, клієнт із 2015 року не залишав межі країни, має міцні соціальні зв'язки – наприклад, поруч із ним дружина, яка підтримує ЗСУ. Та на суддів це не вплинуло: вони залишили Коломойського під вартою із правом внесення застави у 3,8 мільярда гривень.

Проте на певні поступки під час засідання все ж пішли: приміром, дозволили підзахисному бути поруч із адвокатами, а не у скляному боксі.

Коломойський виходить із боксу та сідає до адвокатів: дивіться відео

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За бізнесмена хотіли поручитися ведучі "плюсів"

Під час засідання 25 вересня Коломойського хотіли взяти на поруки Наталя Мосейчук, Юрій Горбунов, колишній міністр культури Олександр Ткаченко і ще низка ведучих, усього 15 осіб. Суд відмовив і залишив його під вартою.