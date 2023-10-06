Коломойський у суді визнав, що має громадянства Ізраїлю та Кіпру

Одіозний олігарх Ігор Коломойський, котрому приписували відразу кілька громадянств, підтвердив цей факт. Він зазначив у суді, що має паспорти Ізраїлю та Кіпру.

Власне, 6 жовтня у Київському апеляційному суді стартував розгляд апеляції. Вона стосується зміни запобіжного заходу, який раніше призначили Ігореві Коломойському.

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Олігарх визнав, що має ще два паспорти

Суддя спитала його, чи має він громадянство інших держав. На це Ігор Коломойський ствердно сказав "Так", а коли спитали, про які саме мовиться, то додав, що Ізраїлю та Кіпру.

Крім того, суддя спитала олігарха, чи ознайомлювався він з рішенням про позбавлення його громадянства України, про що писали у ЗМІ. На це Коломойський відповів, що з рішенням не знайомий.

Власне, громадянство України для Ігоря Коломойського припинили ще 17 липня 2022 року. Він зауважив, що не отримував повідомлення про це від міграційної служби.

За словами прокурорів, в Ігоря Коломойського, крім внутрішнього паспорта громадянина Ізраїлю є ще й закордонний. Це стало відомо завдяки документам посольства Ізраїлю в Україні.

Коломойський у суді традиційно віджартовувався. Спілкуючись з журналістами у перерві заявив, що ніколи не приховував, що має три громадянства. Його спитали, як йому перша частина засідання, на що він іронічно відповів.

На війні як на війні. Чого очікую? Ми не гідрометцентр,

– додав Коломойський.

Коротко про справу Коломойського