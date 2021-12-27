Коломойський за гроші українців купив багатомільйонну нерухомість у США, – ЗМІ

Олігарх Ігор Коломойський придбав елітну нерухомість у Клівленді, що в американському штаті Огайо. Сталося це у період з 2008 по 2011 роки.

Таку інформацію оприлюднили журналісти американської газети після проведення власного розслідування. Вони стверджують, що бізнесмен придбав нерухомість за кошти українських платників податків.

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За даними американських журналістів, у найкращі роки Optima Ventures Коломойського володіла понад 260 тисячами квадратних метрів комерційної нерухомості у штаті Огайо.

Що таке Optima Це конгломерат компаній в США, інтереси яких перебувають у сфері нерухомості Клівленда. Компанії належать будівлі One Cleveland Center і 55 Public Square в центрі міста. Вежу 55 Public Square Building 29 липня 2008 року купила компанія Optima 55 Public Square, LLC за 34 мільйони доларів. Від 2008 до 2015 роки Optima була одним з найбільших орендодавців в центрі міста.

Історія почалася 2008 року, коли Коломойський із напарниками "інвестував" у США 12,9 мільйона доларів, купивши одну з найпомітніших багатоповерхівок міста – бізнес-центр на 55 Public Square. Того самого року компаньйони виклали у США ще 36 мільйонів доларів, щоб купити One Cleveland Center,

– мовиться у статті.

А 2010 року перерахували до країни через 4 різні офшорні банківські рахунки 18,5 мільйона доларів, щоб придбати Huntington Building До 2011 року Коломойський придбав ще 2 визначні пам'ятки Клівленда:

21-поверхову вежу,

готель Westin.

Після цього Коломойський через свої фірми став найбільшим власником комерційної нерухомості у місті. За кошти кредитів, виданих його українським компаніям його українським банком,

– повідомляються у розслідуванні американського видання.

За даними прокуратури США, шахрайське походження цих кредитів є очевидним. Наприклад, 12 мільйонів доларів, за які придбали One Cleveland Center, – це кредит, виданий одному феросплавному заводу в Україні на фінансування поточних операцій, зазначають журналісти.

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Зауважимо, що раніше скандальний олігарх отримав контроль над ще одним каналом. Тепер він контролює цифрову ліцензію на інформаційне мовлення, яка раніше належала телеканалу М2.

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