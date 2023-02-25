Це було умовою Лукашенка, – Жданов про можливу операцію росіян під чужим прапором

Росія продовжує генерувати абсурдні ідеї задля продовження війни та втягування у неї білоруських військ. Цього разу вони можуть здійснити операцію під чужим прапором та зробити вигляд наступу ЗСУ на Білорусь.

Про це під стріму на своєму ютуб каналі розповів військовий експерт Олег Жданов – повідомляє 24 Канал. На його думку, колона техніки без розпізнавальних знаків, яку помітила українська розвідка поблизу кордону з Чернігівською областю, може належати приватній військовій компанії.

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Росіяни шукають привід втягнути Білорусь у війну

Олег Жданов вважає, що загадкова колона може бути використана Росією для провокації Білорусі. Він пояснив це нещодавньою заявою самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка, який сказав, що вступить у війну тільки у випадку, якщо українські солдати ступлять на білоруську територію.

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Військовий експерт думає, що ця колона хоче вдарити по території Білорусі та її військах, які перебувають на прикритті кордону, спровокувавши таким чином відповідь на Україну.

Тому що саме таку умову сформулював Лукашенко для вступу Білорусі у війну проти України на стороні Росії. Тільки, якщо український солдат переступить кордон та прийде вбивати, як він сказав "моїх людей",

– зазначив Жданов.

На думку військового експерта, Росія може наважитись на таку операцію. В такому випадку, підрозділ, який це виконуватиме, може бути з якої приватної військової кампанії, оскільки армійські структури навряд чи на це підуть.

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