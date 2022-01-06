Колона військової техніки рухається у бік аеродрому Мачуліщі під Мінськом

Біля аеродрому Мачуліщі під Мінськом, що у Білорусі, помітили колону військової техніки. Припускають, що влада Білорусі готується перекинути своїх силовиків у Казахстан.

Відомо, що рух військової техніки помітили якраз після ухвалення рішення про введення військ ОДКБ до Казахстану.

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Офіційна влада Білорусі ніяк не коментує цю інформацію. Однак відомо, що країна є членом Організації Договору про колективну безпеку. Раніше передові підрозділи миротворців уже розпочали виконання поставлених завдань. Серед них:

охорона важливих державних та військових об'єктів,

допомога правоохоронним органам Казахстану "у стабілізації обстановки та повернення її у правове поле".

А Росія 6 січня відправила до охопленого протестами Казахстану підрозділи повітряно-десантних військ як миротворців. Перший літак уже прибув до країни.

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Раніше влада Казахстану сама звернулася до ОДКБ за допомогою на тлі протестів. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв назвав протести у своїй країні "терористичною загрозою".

У Росії підтвердили, що Москва відправить своїх військових у Казахстан. Однак нібито для "миротворчих цілей", а "порядку російські бійці наводити не будуть". Кремлівські силовики перебуватимуть у країні поки там не стабілізується ситуація. Вони нібито охоронятимуть важливі об'єкти.

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Що цьому передувало

Масові акції розпочалися у Казахстані 4 дні тому з невдоволення різким зростанням цін на скраплений газ, але за кілька днів вимоги мітингувальників стали більш політичними.

Ситуація стрімко розвивається: на третю добу протести охопили всю країну, почалися зіткнення із застосуванням світлошумових гранат, а уряд відправили у відставку.

До вечора 5 січня протестувальники захопили низку урядових будівель. В Алмати зранку 6 січня почали зачистку від мітингувальників. На площі тривають перестрілки, а людей просять залишатись у безпечному місці.

Ситуація у Казахстані переросла у надзвичайний стан: дивіться відео