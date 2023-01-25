Колумбія не надаватиме зброю Україні на прохання США

Увесь світ надає потужну підтримку Україні. Однак Колумбія відмовляється надавати зброю нашій державі.

Про це заявив президент Колумбії Густаво Петро. За його словами, зброю Україні не відправлять навіть попри прохання США.

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Колумбія відмовляється допомагати Україні

Петро наголосив, що їхня конституція передбачає мир, тому озброєння залишиться в Колумбії, а сама країна не займає якусь сторону.

В останні роки Колумбія купувала російську військову техніку, вертольоти для своїх цілей всередині країни. Для своїх цілей усередині країни цей матеріал є, є проблеми з обслуговуванням, тому допомога зараз неможлива,

– зазначив президент.

Він додав, що Колумбія "з миром", тому в цій війні проти України не застосовуватиметься їхня зброя.

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У квітні 2022 року колишній президент Колумбії Іван Дуке Маркес заявляв про готовність його країни зіграти головну роль у забезпеченні Європи енергоресурсами. Він був переконаний, що йому вдасться допомогти ЄС відмовитися від російської енергії.

Також Дуке підтримував позицію Джо Байдена щодо звірств росіян в Україні.