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Колумбія – Японія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

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Колумбія – Японія голи та моменти матчу Чемпіонату світу 2018
Колумбія – Японія голи та моменти матчу Чемпіонату світу 2018

Збірні Колумбії та Японії на Чемпіонаті світу розпочали доволі активно – з вилучення та голу з пенальті.

В одній з перших атак збірної Японії воротар Оспіна зумів відбити небезпечний удар, однак під час добивання від пропущеного голу "врятував" Карлос Санчес. Гравець зіграв рукою, за що отримав пряму червону картку. Це перше вилучення на цьому Чемпіонаті світу.

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Пенальті ж за фол чітко виконав Сіндзі Кагава.

Фол і гол Японії з пенальті

 

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – відео голів матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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