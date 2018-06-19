Колумбія – Японія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

Збірні Колумбії та Японії на Чемпіонаті світу розпочали доволі активно – з вилучення та голу з пенальті.

В одній з перших атак збірної Японії воротар Оспіна зумів відбити небезпечний удар, однак під час добивання від пропущеного голу "врятував" Карлос Санчес. Гравець зіграв рукою, за що отримав пряму червону картку. Це перше вилучення на цьому Чемпіонаті світу.

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Пенальті ж за фол чітко виконав Сіндзі Кагава.

Фол і гол Японії з пенальті