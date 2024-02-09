Команда нового Головнокомандувача Сирського: що відомо про кандидатів
Президент України Володимир Зеленський призначив нового Головнокомандувача ЗСУ. Також він оголосив про кандидатів на ключові посади в Генштабі.
Власне, Олександр Сирський тепер очолює Збройні Сили, а його команда складатиметься з досвідчених військових. Про 5 претендентів у крісла командувачів української армії читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Нові обличчя в командуванні армією
Голова нашої держави Зеленський у своєму зверненні від 8 лютого назвав імена потенційних керівників військових підрозділів.
Це не про прізвища. І тим більше не про політику. Це про систему нашої армії, про менеджмент у Збройних Силах України та про залучення досвіду бойових командирів цієї війни. Кожен солдат, кожен сержант і кожен офіцер, який бачить фронт, розуміє, які рішення потрібні,
– констатував президент.
Вони працюватимуть під керівництвом генерал-полковника Олександра Сирського, який відомий своїм бойовим досвідом та командуванням обороною Києва на початку війни.
Кандидати в команду Сирського
Бригадний генерал Андрій Гнатов:
- колишній начальник штабу;
- заступник командувача військ ОК "Південь";
- керував обороною Миколаєва та Бахмут;
- екскомандир 36-ї ОБрМП.
Бригадний генерал Михайло Драпатий:
- колишній командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади;
- командир Оперативного угруповання військ "Херсон";
- лицар орденів Хмельницького та "Народний Герой України".
Бригадний генерал Ігор Скибюк:
- заступник командувача Десантно-штурмових військ;
- колишній командир 80-ї окремої десантно-штурмової бригади;
- Герой України.
Полковник Павло Паліса:
- командир 93-ї ОМБр "Холодний Яр";
- обороняв Бахмут з лютого 2023 року;
- перервав навчання в Командно-штабному коледжі армії США, аби долучитися до оборони України
Полковник Вадим Сухаревський:
- командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка;
- брав участь в обороні Миколаєва та контрнаступі в Херсонській області;
- перший офіцер, під чиїм командуванням було відкрито вогонь на ураження ворога.
Сирський: від оборони Києва до головнокомандувача
Олександр Сирський, новий Головнокомандувач ЗСУ, має вагомий військовий досвід, у команді Залужного був командувачем Сухопутних військ. Також генерал командував обороною столиці в перші тижні повномасштабного вторгнення після 24 лютого 2022 року. Отримав звання Героя України.
Його військова кар'єра почалася ще в радянські часи, а після Революції Гідності він відіграв ключову роль у співпраці Збройних Сил з НАТО та реформуванні армії.Зверніть увагу! Валерій Залужний, який був головкомом з липня 2021 року, залишає свою посаду. Його відставка стала предметом громадських дискусій після зустрічі з президентом 29 січня, де Зеленський висловив намір звільнити його. Це рішення стало частиною ширшої стратегії оновлення керівництва ЗСУ.
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Сирський був одним з ключових командирів під час боїв за Дебальцеве у 2015 році та керував українськими підрозділами в важливі моменти. Після втечі Януковича він відіграв важливу роль у реформуванні ЗСУ. Його призначення на посаду Головнокомандувача є логічним кроком з погляду розвитку кар'єри.
Зміни в керівництві армії відбуваються в час, коли Україна продовжує боротьбу за свою незалежність. Нова команда під керівництвом Сирського стоятиме перед важливими завданням: продовженням оборони країни з подальшим розвитком сил для наступу.
Їхня робота буде визначальною для майбутнього нашої держави.