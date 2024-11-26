Команда Трампа обговорює проведення прямих переговорів з Кім Чен Ином, – Reuters

Команда новообраного президента США Дональда Трампа обговорює можливість проведення прямих переговорів з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. В США сподіваються, що це може дати новий дипломатичний поштовх.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Зазначається, що прямий підхід який би спирався на відносини, що вже існують, міг б "розтопити лід" із Кімом.

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Чи розпочнуть США прямі переговори з КНДР

У команді Трампа розглядають прямий контакт з Кім Чен Ином як найбільш імовірний спосіб налагодити контакт між Вашингтоном і Пхеньяном. Водночас, за словами джерел Reuters, політичні дискусії є мінливими, і Трамп ще не ухвалив жодних остаточних рішень.

Також невідомо, що може Кім Чен Ин запропонувати президенту США у відповідь. Зазначається, що Північна Корея чотири роки ігнорувала пропозиції Джо Байдена розпочати переговори без попередніх умов. Також у Пхеньяні сподіваються на розширення ракетного арсеналу і посилення відносин з Росією.

Ми вже зайшли настільки далеко, наскільки могли, у переговорах зі Сполученими Штатами,

– сказав Кім минулого тижня під час виступу на військовій виставці в Пхеньяні.

Під час свого президентства у 2017 – 2021 роках Трамп провів три зустрічі з північнокорейським лідером: у Сінгапурі, Ханої та на корейському кордоні. Однак, за словами журналістів, тоді їхня дипломатія не дала конкретних результатів.

До слова, раніше стало відомо, що КНДР перерізала лінії електропередач, встановлені Південною Кореєю для постачання електроенергії до закритого спільного індустріального парку в північнокорейському прикордонному місті Кесон.