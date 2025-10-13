Команда України у складі прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, голови Офісу президента Андрія Єрмака, секретаря РНБО Рустема Умєрова і деяких представників дипсектору поїхала до США. Запланована низка зустрічей.

Президент Володимир Зеленський згодом також вирушить до Штатів і уже розкрив плани свого візиту, передає 24 Канал.

Які плани Зеленського на зустріч із Трампом?

Зустріч Зеленського та Трампа відбудеться у п'ятницю, 17 жовтня.

Думаю, що ми обговоримо послідовність кроків, які я хочу запропонувати. Я вдячний Президенту Трампу за наш діалог та підтримку,

– повідомив глава держави.

Він додав, що матиме низку й інших важливих зустрічей, зокрема з оборонними компаніями, а також, можливо, із сенаторами та конгресменами.

"Матиму й зустрічі з енергетичними компаніями. Це потрібно – це була пропозиція Президента Трампа, – і я зустрінуся з компаніями, бо зараз є потреби через різні формати атак, навіть не тих атак, які Росія вже здійснила. Нам у будь-якому разі потрібно готуватися. Тому це буде корисно", – додав Зеленський.

Таким чином під час візиту сторони обговорюватимуть ППО та далекобійні можливості, аби чинити тиск на Росію, щоб там погодилася на мир.

