Команди США та України відновили роботу, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що команди України та Сполучених Штатів відновили роботу. Глава держави зазначив, що сподівається на змістовну зустріч з американською стороною наступного тижня.

А також подякував за підтримку союзників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Що заявив Зеленський

Український президент не лише згадав про співпрацю зі США, а й висловив вдячність за підтримку Європи.

Я вдячний за всю підтримку, і українці дійсно цінують, що в час таких великих емоцій у світовій політиці європейська цілісність зберігається і Європа дійсно намагається робити правильні речі,

– каже Володимир Зеленський.

Додамо, що Україна продовжує обговорювати зі США потенційні мирні переговори. Зокрема, 5 березня очільник Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником з нацбезпеки Сполучених Штатів Майклом Волцом. За словами Єрмака, їм вдалося обговорити подальші кроки на шляху до справедливого та тривалого миру.

Окрім цього, сторони обмінялися думками щодо питань безпеки та узгодження позицій у межах двосторонніх відносин між Україною та США. Водночас Волц заявив, що човникова дипломатія щодо закінчення війни буде складною. Однак, додав, що обидві сторони повинні бути залучені.