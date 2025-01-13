Трамп змінює підхід до України

Financial Times за результатами свого діалогу з європейськими дипломатами, які провели консультацію з представниками команди Трампа, стверджує, що в оточенні Трампа почали переглядати підхід до російсько-української війни.

Трамп не знає, як закінчити війну в Україні

Європейці переконують, що в оточенні Трампа панує культ сили. Мовляв, там дуже побоюються, що Трампа, якщо він відмовить у допомозі України, будуть порівнювати з його попередником Джо Байденом і невдалим виходом американських військ з Афганістану. Соратники Трампа хочуть запобігти такому порівнянню, а отже допомога Україні й після інавгурації Трампа буде продовжуватися. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

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Та найголовніше, про що говорить видання, це те, що у команді Трампа зараз не знають, як реально вирішити питання російсько-української війни.

Раніше Трамп сподівався на діалог з Путіним. Водночас тепер він дійсно не знає, яким чином йому переконати російського президента завершити війну так, щоб це не виглядало капітуляцією України, а значить і капітуляцією США. У результаті закінчення російсько-української війни Трампу треба зберегти обличчя і бути сильним лідером, а не людиною, яка поступилася Путіну.

Чи є у нового американського президента інструменти, які відрізнятимуться від тих, які застосовував його попередник Джо Байден? Очевидно, що тиснути на Путіна можна і надалі. Мовиться тут не лише про воєнну і фінансову допомогу Україні, а про економічне винищення Росії, однак інтенсивніше, аніж це відбувалося дотепер.

Варто не забувати, що й ті санкції, які були запровадженні США та іншими країнами після 2022 року, починають діяти, а Трамп може продовжити санкційну політику проти так званого "тіньового флоту" Росії. Таким чином він може створити умови, за яких Росія зменшить кількість нафтових доходів, на яких базується її державний бюджет.

Ну і найважливіше – це боротьба з союзниками Росії. З тими країнами, які економічно допомагають Москві продовжувати свої військові приготування, які спрямовані не лише на продовження війни в Україні, а й на можливий конфлікт з країнами НАТО. Це може стати черговим серйозним викликом для Трампа. Економічна конфронтація з цими країнами – це виклик для американської економіки.

Мовиться не лише про Китай, який Трамп вважає головним конкурентом, а й про країни так званого Глобального Півдня, насамперед Індію. Індія у часи Байдена домовилася про стратегічне партнерство з США, оскільки занепокоєна зростанням регіональної ролі Китаю. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді вважається приятелем Трампа. Між політиками були досить непогані стосунки під час першої каденції Трампа.

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Та разом з цим Індія продовжує купувати російську нафту у величезних обсягах. Нещодавно Індія підписала з Росією угоду, яка дозволяє Путіну впевнено дивитися у воєнне майбутнє. Щоб Кремль не міг наповнювати свій воєнний бюджет, США доведеться докласти неабияких зусиль для тиску на країни, які бажають закуповувати російську нафту, а також, щоб позбавити Росію можливості доставляти цю нафту.

Наскільки США можуть здійснити таку амбітну операцію – це питання на майбутнє, але його доведеться вирішувати Трампу.

Проблема людей, які працюють з Трампом

Тут виникає ще одне питання – а на який час розраховує Трамп, коли говорить про важливість закінчення російсько-української війни? На 100 днів, про які говорив Кіт Келлог, на пів року, час, про який говорив сам Трамп? І чи дійсно змінюють підходи, адже на останній сенсаційній зустрічі з журналістами Трамп абсолютно серйозно стверджував, що причиною нападу Росії на Україну було бажання України приєднатися до НАТО і тому він, мовляв, може зрозуміти емоції росіян у зв'язку з цим бажанням Києва.

Усе це – звичайнісінькі російські наративи, які не мають нічого спільного ані з переглядом підходів до закінчення російсько-української війни, ані з тим, що команда Трампа зациклена на силі. Вони якраз і передбачають те, що Трамп готовий дослухатися до пропагандистських витівок Путіна і закінчувати війну так, як це подобається Кремлю.

У цьому величезна проблема діалогу з людьми, які співпрацюють з Трампом. Вони висловлюють, як правило, власні міркування, вважаючи, що це сприяє і національним інтересам США, і інтересам людини, на яку вони працюють. Та насправді у Трампа є власне бачення своїх інтересів. Як тільки він його висловлює, всі представники його оточення починають захищати те, до чого вони не мали ніякого відношення ще кілька годин до того.

Розмови з представниками Трампа є абсолютно неконкретними і не пов'язаними з реальністю. Реальність буде визначати сам Трамп, і навряд чи він буде серйозно розмовляти з людьми, які обслуговують його у великій політиці. А от якими будуть погляди Трампа на питання сили й слабкості – це зовсім інша тема. Відповідь на це питання ми отримаємо у найближчі місяці або роки.