Багато кроків здавались неможливими, – командир ГУР про операцією з висадки в Криму 24 серпня
Джерело:Le Monde
ГУР МО та ВМС ЗСУ 24 серпня провели спецоперацію "Пробудження Сили" в окупованому Криму. Українські військові висадилась на мисі Тарханкут, що в західній частині півострова.
Підполковник ГУР МО України Тимур, який командував операцією, а також лейтенант на псевдо Іванов та двоє неназваних офіцерів української воєнної розвідки розповіли деякі деталі кримської висадки.
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Прапор України підняли в Криму чи не вперше за майже 10 років російської окупації
За словами Тимура, під час виконання бойового завдання у Криму спецпризначенці з гранатомета знищили будівлю та кілька транспортних засобів, якими користувались росіяни.
Піднятий у Криму державний прапор України мав для розвідників особливе значення.
На прапорі був надрукований герб Воєнної розвідки України. Його нам довірив Кирило Буданов (глава ГУР МО – 24 Канал), коли віддав наказ привітати наших співгромадян у Криму 24 серпня,
– повідомив Тимур.
Також він пояснив значення спецоперації "Пробудження Сили".
"Ми залишили прапор, щоб кримчани бачили, що ми прийшли, і щоб росіяни розуміли, що ми можемо з'являтися де завгодно і коли завгодно", – заявив Тимур.
Воїни ГУР МО України не розкрили ані кількості задіяних сил і засобів, ані часового відрізку реалізації бойового завдання.
За словами бійців, багато українських воїнів хотіли відвідати Крим, але не всі отримали таку можливість.
Багато хлопців хотіли з нами, але місця вистачило не всім. Дехто навіть був трохи невдоволеним, що Тимур не пустив до Криму,
– сказав один з офіцерів ГУР МО України.
"Багато кроків здавались неможливими для виконання. Але все відбулось успішно", – додав Іванов.
Висадка в Криму: подробиці
- 24 серпня у День Незалежності України українські військові здійснили висадку в окупованому Криму. У ГУР МО заявили, що наші бійці виконали завдання.
- Спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег у районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта.
- Представник розвідки Андрій Юсов, що в рамках операції було досягнуто цілей. Українська сторона не зазнала втрат, попри бій з окупантами.
- Водночас ворог під час атаки зазнав втрат. ГУР заявило про знищення особового складу та ворожої техніки.