Багато кроків здавались неможливими, – командир ГУР про операцією з висадки в Криму 24 серпня

ГУР МО та ВМС ЗСУ 24 серпня провели спецоперацію "Пробудження Сили" в окупованому Криму. Українські військові висадилась на мисі Тарханкут, що в західній частині півострова.

Підполковник ГУР МО України Тимур, який командував операцією, а також лейтенант на псевдо Іванов та двоє неназваних офіцерів української воєнної розвідки розповіли деякі деталі кримської висадки.

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За словами Тимура, під час виконання бойового завдання у Криму спецпризначенці з гранатомета знищили будівлю та кілька транспортних засобів, якими користувались росіяни.

Піднятий у Криму державний прапор України мав для розвідників особливе значення.

На прапорі був надрукований герб Воєнної розвідки України. Його нам довірив Кирило Буданов (глава ГУР МО – 24 Канал), коли віддав наказ привітати наших співгромадян у Криму 24 серпня,

– повідомив Тимур.

Також він пояснив значення спецоперації "Пробудження Сили".

"Ми залишили прапор, щоб кримчани бачили, що ми прийшли, і щоб росіяни розуміли, що ми можемо з'являтися де завгодно і коли завгодно", – заявив Тимур.

Воїни ГУР МО України не розкрили ані кількості задіяних сил і засобів, ані часового відрізку реалізації бойового завдання.

За словами бійців, багато українських воїнів хотіли відвідати Крим, але не всі отримали таку можливість.

Багато хлопців хотіли з нами, але місця вистачило не всім. Дехто навіть був трохи невдоволеним, що Тимур не пустив до Криму,

– сказав один з офіцерів ГУР МО України.

"Багато кроків здавались неможливими для виконання. Але все відбулось успішно", – додав Іванов.

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