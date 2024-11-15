Командир одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ виявився "кротом" російського ГРУ

СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та Командувача ССО провела спецоперацію, у ході якої затримано агента російської воєнної розвідки. Зрадником виявився підполковник, командир одного з підрозділів, завербований російськими спецслужбами ще до початку повномасштабного вторгнення.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України. Найбільше росіян цікавила інформація про рейди українських ДРГ.

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Деталі спецоперації

Згідно з інформацією СБУ, агент був дистанційно "активований" навесні 2024 року кадровим співробітником ГРУ.

Йому доручили передавати російській стороні розвіддані про плани та маршрути бойових операцій українських спецпризначенців у тилу ворога. Найбільше окупанти цікавилися інформацією про рейди українських диверсійно-розвідувальних груп на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках.

Для виконання бойових завдань "кріт" користувався своїм службовим становищем, завдяки якому отримував доступ до секретних даних: маршрутів переміщення військових, їхнього озброєння та цілей. Росіяни планували використовувати ці відомості для ліквідації українських спецпризначенців на лінії фронту або за її межами – на тимчасово захопленій частині території на півдні України.

СБУ затримали "крота" ГРУ / Фото Служби безпеки України

Також російський агент повідомляє своєму куратору інформацію про інші підрозділи Сил оборони. Контррозвідка СБУ поетапно задокументувала злочинні дії зрадника та провела операцію із його затримання. Одночасно із цим було проведено комплексні заходи, щоб убезпечити локації Сил оборони.

За даними слідства, фігурант був завербований воєнною розвідкою країни-агресорки через своїх знайомих у Росії, з якими він підтримував зв’язок,

– йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у затриманого було вилучено засоби конспіративного зв’язку, комп’ютерну техніку, мобільний телефон та накопичувачі інформації. Зауважимо, що затримати "розконсервованого" агента ГРУ вдалося за сприяння Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та Командувача ССО.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію було проведено у співпраці зі слідчими Одеського управління СБУ за процесуального керівництва прокуратури.