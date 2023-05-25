Війна закінчиться у Москві, – командир РДК про кінець боротьби повстанців

Російські добровольці проводять успішні операції зі "звільнення" своєї країни від путінського режиму. У військовому формуванні назвали місце, де має закінчитися їхня боротьба за свободу та світле майбутнє.

Війна має закінчитися у столиці Росії – Москві. Про це розповів командир Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін з позивним "Вайт Рекс", повідомляє кореспондентка 24 Каналу.

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Що сказав командир РДК про кінець боротьби російських повстанців

Денис Нікітін наголосив, що Москва є його рідним містом, тому, особисто для нього, боротьба проти путінських посіпак закінчиться лише в цьому місті.

В Москві (закінчаться бойові дії – 24 Канал), коли ми піднімемо прапор РДК над Кремлем,

– висловився командир.

За його словами, такі дії є цілком реальними, адже навіть у 2022 році ніхто не міг подумати, що російські повстанці "звільнятимуть" Бєлгородську область. Наостанок Нікітін також запевнив, що це лише початок, і далі російський рух опору лише розширятиметься.

Російські добровольці знову зайшли у Бєлгородську область