Слава назавжди "Вихідний": командира розвідки російської бригади "Еспаньола" ліквідували

В Україні ліквідували командира розвідки ворожої бригади "Еспаньола". Окупант Слава "Вихідний" загинув 3 березня.

Про це повідомили у воєнній організації Espanola. Загарбники писали, що обставини смерті Вячеслава Суботіна з'ясовуються, передає 24 Канал.

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Командира розвідки бригади "Еспаньола" ліквідували

Командир розвідки бригади "Еспаньола" загинув у неділю, 3 березня. У російській воєнній організації заявили, що ще в суботу спілкувалися з цим окупантом у межах нового спецрепортажу про фанів у зоні так званої "СВО".

До речі, у мережі з'явилося відео з Вячеславом Суботіним. На оприлюднених кадрах Слава "Вихідний" звертається до дітей і посміхаючись цинічно заявляє: "Тому з вас, хто закінчить цей рік на одні 5-ки, я привезу вухо азовця".

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Ліквідовано начальника розвідки бригади "Еспаньола": відео

Журналіст Денис Казанський зазначив, пишуть, що Суботін загинув у бою. Втім, за іншою інформацією, він п'яний розбився на машині під Маріуполем.

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