Ласкаво просимо додому, Герої: як реагують українці на повернення командирів "Азовсталі"

Володимир Зеленський заявив 8 липня, що Україна повертає додому з Туреччини п'ятьох командирів "Азовсталі". Українці дуже зраділи новині, адже Герої перебували за кордоном з осені 2022 року.

Зокрема, пресофіцер "Азову" Дмитро "Орест" Козацький написав: "Куди їхати? Я не знаю куди себе подіти". Як ще реагують українці – зібрав 24 Канал.

Дивіться також Командири "Азовсталі" повертаються з Туреччини додому

Як реагує Україна та світ на повернення командирів "Азовсталі"

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туреччині Василь Бондар заявив, що він "просто плаче".

За ці довгі місяці перебування в Туреччині для мене, моєї дружини Катерини Боднар та колег в Посольстві України в Туреччині хлопці стали не просто друзями, а практично членами нашої родини. Ми мали високу честь і довіру пізнати наших хлопців, по-людськи підтримувати та допомагати, переживати їх радості та турботи,

– відзначив посол.

Він також додав, що найбільше вони хотіли додому – до родин та побратимів. І це збулося на 500 день війни Росії проти України.

"Символи – це не просто знаки, це концентрована енергія, яка надихає, дає нам сили вистояти та перемогти! Слава Україні!" – підсумував Бондар.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров зауважив, що незламні, унікальні, мужні Герої їдуть додому.

Саме завдяки героїчному спротиву на "Азовсталі" та відсічі, яку дали ворогу цивільні на Півдні, ворог не зумів просунутися вглиб країни,

– додав мер.

Він подякував всім, хто виборює Україну надзвичайними зусиллями.

Додому повертаються командири "Азовсталі": дивіться зворушливе відео

Ласкаво просимо додому, Герої!

– написав глава Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Відреагували на повернення командирів "Азовсталі" й українські активісти, медійники та волонтери:

блогер та автор телеграм-каналу "Лачен пише" Ігор Лаченков написав, що це просто один з найкращих днів;

активіст Сергій Стерненко лаконічно зауважив: "Дуже добре";

волонтер, ведучий та політик Сергій Притула зазначив: "Вітаємо Героїв з поверненням додому!".

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала написав, що він радий, що їхні Військово-повітряні сили допомогли повернути додому в Україну цих відважних захисників свободи з "Азовсталі".

Ми завжди будемо поруч з вами,

– запевнив чеський високопосадовець.

Командири "Азовсталі" повертаються з Туреччини додому: коротко

Володимир Зеленський заявив 8 липня, що в Україну повертаються п'ятеро командирів "Азовсталі", яких визволили з полону 21 вересня 2022 року. Тоді після обміну їх інтернували в Туреччину, де вони за умовами обміну мали перебувати до завершення війни.

Українські Герої перебували під особистою протекцією президента Ердогана. Після перемовин президента України з Реджепом Тайїпом Ердоганом 7 липня Україна зуміла повернути Героїв додому.

Додому в Україну повертаються:

Денис "Редіс" Прокоменко – командир "Азову";

Святослав "Калина" Паламар – його заступник;

Сергій "Волина" Волинський – виконувач обов'язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти;

Олег "Аліс" Хоменко – старший офіцер "Азова";

Денис Шлега – полковник Національної гвардії України, командир 12-ї бригади оперативного призначення.

Згодом опублікували кадри, на яких видно, як Володимир Зеленський, голова Офісу Президента Андрій Єрмак та голова МВС Ігор Клименко зустрічають захисників на аеродромі. Звідти вони разом сіли на літак, щоб вирушити додому.