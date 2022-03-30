Командири та начальники – так багато, що немає часу рахувати: свіжі втрати окупантів
Джерело:СтратКом ЗСУ
Як повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України, за кілька днів наші воїни ліквідували ще кількох окупантів з так званого 1 та 2 армійського корпусу Росії.
Наразі на сторінці організації опублікували фото 5-х окупантів, які пішли воювати проти України. Також надані імена та звання теперішніх "двохсотих".
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Командири та начальники: кого ліквідували ЗСУ
За даними страткому, до "правильних" окупантів з так званого 1 та 2 АК ЗС Росії долучилися:
- командир роти 7 7 ОМСБр 2 АК Калімулін Айрат з Башкортостану;
- старший лейтенант 1 АК РОА місто Донецк Петриков Андрєй;
- капітан Лисенко Дмітрій 3 ОМСБр 1 АК, танкіст;
- лейтенант Коваленко Віталій 1 АК РОА;
- командир взводу лейтенант Чхун Денис 3 ОМСБр 1 АК РОА;
Зазначається, що ідентифікувати всіх наразі немає часу.
В коментарях питали, а що там з втратами 1 АК та 2 АК... Отже, доповідаю: така кількість що оприлюднювати дуже багато. Навіть не сотні. Мобілізація у них пройшла успішно, як і ліквідація тих, хто взяв у руки зброю проти України.
– прокоментували втрати ворога у телеграм-каналі Анатолій Штірліц.
Ідентифіковані окупанти / Фото СтратКом ЗСУ
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