Підвищення боєздатності всієї України: що означає повернення командирів оборони Маріуполя

Командири оборони Маріуполя 8 липня 2023 року несподівано повернулися в Україну. Після обміну у вересні 2022 року й досі вони перебували в Туреччині під протекторатом президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Хоча командувачі вже почали натякати, що рвуться в бій звільняти українські території, достеменно невідомо, чи братимуть вони безпосередню участь у бойових діях. Та в будь-якому разі їхнє повернення вплине на боєздатність українського війська щонайменше з морально-вольової точки зору. Про це – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Повернення командирів оборони Маріуполя

Про повернення українських командирів з Туреччини зранку 8 липня повідомив Президент України Володимир Зеленський. Вже ввечері він прибув до Львова, а разом з ним:

Денис "Редіс" Прокопенко – командир "Азову",

– командир "Азову", Святослав "Калина" Паламар – заступник командира "Азову",

– заступник командира "Азову", Олег "Апіс" Хоменко – командир комендантської роти "Азову",

– командир комендантської роти "Азову", Сергій "Волина" Волинський – командир 36 окремої бригади морської піхоти,

– командир 36 окремої бригади морської піхоти, Денис Шлега – командир 12 бригади оперативного призначення Нацгвардії.

До цього протягом майже 10 місяців українські офіцери перебували в засекреченому місці в Туреччині. Це було умовою російської сторони, яка звільнила полонених під особисті гарантії президента Раджепа Таїпа Ердогана.

Той відпустив українських офіцерів після візиту в країну українського лідера Володимира Зеленського. Як розповів посол України Василь Бондар, Туреччина повернула командирів оборони Маріуполя без жодних умов.

Росії ж натомість про це навіть не повідомили. Кремль про повернення українських офіцерів додому дізнався лише з новин. Про це вже заявив речник Путіна Дмітрій Пєсков.

Командири рвуться в бій

Після свого повернення командири оборони Маріуполя вже поспілкувалися з журналістами у Львові. Мабуть, найбільше українців цікавить питання, чи братимуть офіцери участь у бойових діях, зокрема в наступі, який нині триває.

Денис "Редіс" Прокопенко Командир "Азову" Я глибоко впевнений, що армія – це командна робота. І з сьогоднішнього дня разом з вами ми продовжимо боротьбу. Ми обов'язково своє слово ще скажемо в бою.

Найважливішим сьогодні він вважає той факт, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінії фронту й просувається вперед з кожним днем, звільняючи українські території та знищуючи ворога.

Ми зробимо все можливе й неможливе для того, щоб прискорити цей процес. Щоб війна дійшла до свого логічного завершення,

– заявив Денис Прокопенко.

Втім, говорити про те, в якому форматі звільнені офіцери можуть долучитися до боротьби – поки що зарано. Так само нині невідомо, чи буде це в тих формуваннях, у яких вони перебували на момент виходу з "Азовсталі".

Так, наприклад, "Азов" на початку 2023 року вже розширився до бригади. Нині виконує обов'язки командира цього підрозділу майор Богдан "Тавр" Кротевич, який під час оборони Маріуполя був командиром штабу полку "Азов".

Натомість Сергій Волинський під час тих подій був виконувачем обов'язків командира 36 окремої бригади морської піхоти імені Михайла Білинського. Нині бригадою командує полковник Віктор Сікоза.

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Реакція "Азову" на звільнення командирів

За кілька днів до повернення українських офіцерів 24 Канал саме готував матеріал про те, яким став "Азов" після розширення до бригади. Про це ми спілкувалися з виконувачем обов'язків командира бригади Богданом Кротевичом.

Під час розмови він згадав про свого командира – підполковника Дениса Прокопенка. "Тавр" говорив про те, як перебування побратимів у полоні, а командирів у Туреччині впливає на моральний дух бійців.

Богдан "Тавр" Кротевич Виконувач обов'язків командира "Азову" Потрібно розуміти, що за відсутності командира "Азову" полковника Дениса Прокопенка підрозділ не має тої боєздатності, якої буде мати з ним.

Коли ж матеріал саме готувався до публікації, тоді й з'явилася новина, що командири оборони Маріуполя повертаються з Туреччини в Україну. На цю подію Богдан Кротевич відреагував у своєму телеграмі.

Ми чекали, ми готувались, ми воювали – робили все для цього. Це суттєвий відсоток майбутньої перемоги. Боєздатність бригади "Азов" напряму залежить від командира і, безсумнівно, підполковник Денис Прокопенко – найкращий,

– заявив нинішній командувач бригади.

Він висловив переконання, що Денис Прокопенко зробить усе можливе й неможливе для того, щоб перемогти у війні проти Росії та повернути всіх побратимів, які перебувають у російському полоні.

Так само в телеграмі опублікували й офіційний коментар бригади "Азов". Там запевнили, що бригада робила все можливе, щоб повернути командирів додому.

Сама їхня присутність поруч із підлеглими, їхні досвід та управлінські навички суттєво підвищать боєздатність підрозділу та зміцнять його бойовий дух,

– переконані в "Азові".

Там також наголосили, що українці не мають жодного права забувати про те, що близько 700 азовців досі перебувають у російському полоні.