Командирів човна США, який зіткнувся з горою у Південнокитайському морі, відсторонили

5 листопада 2021 , 12:00
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Джерело:

Daily Mail

Американських офіцерів, які здійснювали командування підводним човном, який зіткнувся з підводною горою в Південнокитайському морі, відсторонили. Їх усунули від виконання обов'язків через втрату довіри.

Відповідно до заяви військових, командувач Сьомого флоту США віцеадмірал Карл Томас заявив, що цього інциденту можна було б уникнути.

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Військових зі судна відсторонили

Інциденту можна було запобігти, якби офіцери приймали обачні рішення і дотримувалися необхідних процедур,
– зазначив Томас.

Через це офіцерів, які здійснювали командування підводним човном USS Connecticut, вирішили відсторонити. Рішення пояснили втратою американськими військовими довіри.

З посад зняли усіх 3 вищих офіцерів підводного човна:

  • командира судна Кемерона Альджілані,
  • старшого помічника Патріка Кашина,
  • начальника човна Корі Роджерса.

Зіткнення підводного човна США з горою: що відомо

  • Американський підводний човен з атомним приводом USS Connecticut, вартістю у понад 3 мільярди доларів, 2 жовтня врізався у гору в Південнокитайському морі.
  • У результаті інциденту 11 моряків отримали травми.
  • Аварія сталася, коли напруга у регіоні зросла через вторгнення китайських військових у зону інтеграції Тайваню.
Автор: Наталія Пристанська