Командиру корабля "Адмірал Макаров" повідомили про підозру, він зрадив Україну у 2014 році

В російській армії служить чимало зрадників України. В 2022 році вони прийшли на нашу землю знову, шоб знищувати нашу країну.

Одним з таких зрадників виявився і колишній капітан 2 рангу військової частини, що дислокувалась в Крим Григорій Бреєв, повідомляють ВМС України. Уродженець Вінницької області (народився 31 січня 1979 року в селищі Кирнасівка), він свого часу був командиром українських корветів "Луцьк" та "Тернопіль". А також заступником командира Севастопольської військово-морської бази.

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В березні 2014 року Григорій Бреєв зрадив присязі та залишився у захопленій російськими окупантами частині, відмовившись передислоковуватися до Миколаївської області. Після цього присягнув на вірність ворогу та почав служити в російському чорноморському флоті.

У 2017 році, коли в Росії прийняли на озброєння фрегат "Адмірал Макаров", саме Григорій Бреєв став його командиром. А у 2022 році саме з цього корабля здійснювалися ракетні обстріли по території України після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення.

"Дезертир повернувся в Україну у 2022 році з окупантами. Корабель під його командуванням здійснював запуски крилатих ракет по Миколаєву та Одесі", – заявили в Державному бюро розслідування.

Наразі слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та повідомили колишньому українському військовому підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Піде шляхом крейсера "Москва"?

Фрегат "Адмірал Макаров" – один із найновіших кораблів російського флоту, що базується в окупованому Севастополі. Закладений він був у 2012 році. Через три з половиною роки спущений на воду, а прийнятий на озброєння у 2017 році. Григорій Бреєв і став його першим командиром.

Належить до класу сторожових кораблів дальньої морської зони

На цьому кораблі чимало протичовнового та мінно-торпедного озброєння. А також є ракети, які здатні вражати наземні цілі. Серед них і крилаті ракети сімейства "Калібр", якими й здійснюється обстріл України.

Саме "Адмірал Макаров" став новим флагманом чорноморського флоту Росії після того, як українці затопили крейсер "Москва". Однак якщо "Москва" належала до першого рангу (згідно з російською класифікацією), то "Адмірал Макаров" – до другої. В нього менша тоннажність, менший екіпаж (180 осіб) та не настільки потужне озброєння. Детальніше про проблеми з новим флагманом читайте за посиланням.

5 травня була інформація, що українці підбили черговий російський корабель біля острова Зміїний. Припускалося, що це міг бути й "Адмірал Макаров". Але сподівання не виправдалися – це виявився десантний катер типу "Серна".

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