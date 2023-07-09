Просто приїхали до росіян на блокпост, – командувач Нацгвардії про перший бій з окупантами

Новий командувач Нацгвардії Олександр Півненко у перші дні вторгнення випадково приїхав до росіян на блокпост. Полковник разом з побратимами змусив окупантів відступати.

Олександр Півненко, якого Зеленський нещодавно призначив главою Нацгвардії, розповів про початок повномасштабної війни. За його словами, 24 лютого він зустрів в Окремому загоні спецпризначення.

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Командувач Нацгвардії зранку вступив у перший бій

Півненко згадує, що зранку прокинувся і почув вибухи у Харкові. Близько 11 ранку він вже вступив у перший бій.

Були прильоти артилерії, удари по військових частинах ППО, які дислокувались в області. Десь до 11 ранку ми вже вступили на об'їзній Харкова у наш перший бій,

– розповів Півненко.

Полковник зазначив, що вони отримали задачу підтримати Сили оборони в Циркунах, що біля Харкова. Там, за його словами, були три танки, які він мав своїми "Буцефалами" підтримати, провести аеророзвідку.

Як Півненко приїхав на блокпост росіян

Глава Нацгвардії розповів, як на БТРі буквально приїхав на блокпост до росіян та відкрив вогонь по ворожій техніці.

Їхали по об'їзній швидко, щоби встигнути. На Циркунівському перехресті уже стояла важка техніка. До взводу людей, Т-72, БМП, ЗУ-23, два МТ-ЛБ. Я думав – наші. Ми на швидкості наблизились до них впритул. Виявилося – росіяни. А ми, вважайте, просто приїхали до них на блокпост,

– сказав полковник.

Півненко розповів, що його БТР буквально з 25–30 пострілів знищив ворожий танк, який загорівся. Потім, за його словами, їм вдалося знищити ворожу БМП.

"Росіяни почали тікати вздовж лісосмуги. По нашому БТРу також були влучання з РПГ, але він витримав. За нами одразу зайшли ЗСУ і спокійно вигнали решту ворогів", – резюмував він.