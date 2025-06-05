Обвалу лінії фронту не буде, – командувач Нацгвардії про те, що чекає Покровськ, Харків та Суми
- Командувач Нацгвардії Олександр Півненко заявив, що російські війська не мають достатньо ресурсів для обвалу лінії фронту та масштабного прориву.
- За його словами, на Харківщині, а також на Покровському, Донецькому та Торецькому напрямках стоять серйозні підрозділи Сил оборони.
Російські війська можуть спробувати просунутися на фронті, однак масштабного прориву окупантам досягнути не вдасться. Для обвалу лінії фронту росіяни не мають достатньо ресурсів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю командувача Національної гвардії України Олександра Півненка для Анни Максимчук.
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Чого очікувати від російського наступу
Олександр Півненко пояснив, що на Харківщині, а також на Покровському, Донецькому та Торецькому напрямках стоять серйозні підрозділи Сил оборони.
Якесь просування можливе, але це не буде обвал лінії фронту, що все знищиться, росіяни зайдуть в Київ... Взагалі такого не буде нічого,
– підкреслив командувач Нацгвардії.
За його словами, росіяни переоцінюють свої сили й у майбутньому будуть змушені переглядати свої дії, адже тієї перемоги, на яку розраховували окупанти, не буде.
От як вони собі уявляли, що вони заїдуть, заберуть, окупують Сумську область – цього теж не
буде. Не вистачить у них сил і засобів для цього,
– додав Півненко.
Інтерв'ю Олександра Півненко: дивіться повне відео
До слова, у новому інтерв'ю Олександр Півненко також прокоментував нещодавні російські удари по місцях підготовки українських військових. За його словами, повністю перенести навчальні центри під землю фізично неможливо.